Por qué la Tri no puede relajarse: los beneficios de cerrar bien las Eliminatorias

Ecuador se mantiene en el bombo 3, pero está a solo 7 puntos de Corea del Sur y del bombo 2 en el ranking FIFA

La selección de Ecuador ya se encuentra clasificada al Mundial 2026.

Ecuador ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Mundo 2026, pero los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas serán decisivos para definir en qué bombo quedará ubicada la Tricolor en el sorteo. La posición en el ranking FIFA será clave para conocer el nivel de sus rivales en la fase de grupos.

Actualmente, según la actualización de julio del organismo rector del fútbol mundial, la selección de Ecuador ocupa el puesto 25 con 1.570,68 puntos, ubicándose en el bombo 3. Muy cerca, en el puesto 23, está Corea del Sur con 1.587,08 puntos, límite del bombo 2, lo que mantiene abierta la posibilidad de ascender.

En su último antecedente, Ecuador y Paraguay igualaron sin goles en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el 10 de octubre de 2024. GUSTAVO GUAMAN

La próxima actualización del ranking FIFA será el 17 de septiembre. Para mejorar su posición, la Tri dirigida por Sebastián Beccacece necesita sumar puntos en sus dos últimos compromisos de las eliminatorias: ante Paraguay y Argentina.

La importancia de subir al bombo 2

Escalar al bombo 2 sería estratégico para Ecuador, ya que permitiría evitar a selecciones de jerarquía en la fase de grupos del Mundial 2026.

En el bombo 1 estarán los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y las nueve mejores selecciones del ranking, como España, Francia, Inglaterra y Portugal.

En el bombo 2 figuran potencias como Italia, Japón, Suiza, Croacia y Senegal, rivales que también representan un gran reto competitivo.

Cabe recordar que la FIFA suele implementar restricciones para evitar que cuadros de la misma confederación queden emparejados en el mismo grupo, con excepción de aquellas que aportan un número elevado de participantes, como la UEFA.

Aunque el boleto mundialista ya está asegurado, el cierre de las eliminatorias sudamericanas será crucial para definir el camino de Ecuador en su quinta participación en una Copa del Mundo.

