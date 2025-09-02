Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Piero Hincapié
En su último antecedente, Ecuador y Paraguay igualaron sin goles en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el 10 de octubre de 2024.GUSTAVO GUAMAN

Paraguay vs. Ecuador: historial, resultados y cómo llega la Tri al duelo eliminatorio

La Tri, ya clasificada al Mundial 2026, buscará su primera victoria en territorio paraguayo en eliminatorias sudamericanas

Ecuador, ya clasificada al Mundial 2026, visitará este jueves 4 de septiembre a una Paraguay necesitada de puntos en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El duelo, correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, se jugará a las 18:30 (hora de Ecuador).

Ecuador llega con solidez defensiva y el boleto asegurado

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, llega con la tranquilidad de haber sellado su clasificación y con un presente sólido que la ubica en la segunda posición de la tabla con 25 puntos tras 7 victorias, 7 empates y apenas 2 derrotas.

Ecuador
La selección de Ecuador es segunda en la clasificación mundialista con 25 unidades.Archivo

Uno de los puntos más destacados del proceso es su solidez en defensa: Ecuador es la selección menos goleada de las eliminatorias, con apenas 5 tantos recibidos en 16 partidos. Sin embargo, su deuda está en el ataque, con solo 13 goles anotados, lo que representa un promedio inferior a un gol por encuentro.

Ecuador Paraguay

Calendario de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: rivales, horarios y posiciones

Leer más

Paraguay busca afianzarse en zona de clasificación

Por su parte, Paraguay, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, pelea por consolidarse en los puestos de clasificación directa. Actualmente, la Albirroja es quinta en la tabla con 24 puntos, producto de 6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.

RELACIONADAS

El equipo guaraní buscará hacer valer su fortaleza en casa. En Asunción, Paraguay ha ganado 6 partidos, empatado 1 y perdido apenas 1, cifras que lo convierten en uno de los mejores locales de las eliminatorias, junto con Argentina.

Un reto histórico para Ecuador en Asunción

Paraguay vs. Ecuador (7937175)
Ecuador cayó 3-1 ante Paraguay, la última vez que visitó Asunción, por las eliminatorias el 24 de marzo de 2022.Nathalia Aguilar

Para Ecuador, el compromiso representa un desafío histórico: nunca ha logrado ganar en territorio paraguayo en partidos de eliminatorias. En sus 9 visitas anteriores, la Tri cayó en todas.

El historial general entre ambas selecciones refleja un equilibrio con ligera ventaja para Paraguay: en 19 enfrentamientos, los guaraníes suman 9 triunfos, Ecuador 7, y se registran 3 empates.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador no concentrará en Quito: decisión del cuerpo técnico y cómo afecta la altura

  2. Paraguay vs. Ecuador: historial, resultados y cómo llega la Tri al duelo eliminatorio

  3. Embalses llenos, pero ¿por qué Ecuador depende de Colombia para evitar cortes de luz?

  4. Registro de la Propiedad Guayaquil: cómo sacar certificados y agendar turnos en línea

  5. Impacto del narco en Quito, Guayaquil y Cuenca marcó reunión de alcaldes y Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  2. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  3. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  4. Rafael Correa se compara con Copérnico porque le dicen loco

  5. Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

Te recomendamos