Paraguay vs. Ecuador: historial, resultados y cómo llega la Tri al duelo eliminatorio
La Tri, ya clasificada al Mundial 2026, buscará su primera victoria en territorio paraguayo en eliminatorias sudamericanas
Ecuador, ya clasificada al Mundial 2026, visitará este jueves 4 de septiembre a una Paraguay necesitada de puntos en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El duelo, correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, se jugará a las 18:30 (hora de Ecuador).
Ecuador llega con solidez defensiva y el boleto asegurado
La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, llega con la tranquilidad de haber sellado su clasificación y con un presente sólido que la ubica en la segunda posición de la tabla con 25 puntos tras 7 victorias, 7 empates y apenas 2 derrotas.
Uno de los puntos más destacados del proceso es su solidez en defensa: Ecuador es la selección menos goleada de las eliminatorias, con apenas 5 tantos recibidos en 16 partidos. Sin embargo, su deuda está en el ataque, con solo 13 goles anotados, lo que representa un promedio inferior a un gol por encuentro.
Paraguay busca afianzarse en zona de clasificación
Por su parte, Paraguay, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, pelea por consolidarse en los puestos de clasificación directa. Actualmente, la Albirroja es quinta en la tabla con 24 puntos, producto de 6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.
El equipo guaraní buscará hacer valer su fortaleza en casa. En Asunción, Paraguay ha ganado 6 partidos, empatado 1 y perdido apenas 1, cifras que lo convierten en uno de los mejores locales de las eliminatorias, junto con Argentina.
Un reto histórico para Ecuador en Asunción
Para Ecuador, el compromiso representa un desafío histórico: nunca ha logrado ganar en territorio paraguayo en partidos de eliminatorias. En sus 9 visitas anteriores, la Tri cayó en todas.
El historial general entre ambas selecciones refleja un equilibrio con ligera ventaja para Paraguay: en 19 enfrentamientos, los guaraníes suman 9 triunfos, Ecuador 7, y se registran 3 empates.
