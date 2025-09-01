Expreso
Delfín, Libertad, Ligapro 2025
Delfín y Libertad cerraron la fecha 27 de LigaPro Ecuabet la noche del lunes 1 de septiembre.CORTESÍA

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras el Delfín vs. Libertad

Barcelona cayó en casa, Liga empató y el líder Independiente amplió su ventaja en la LigaPro Ecuabet tras la fecha 27

  • Christopher Montalván

La fecha 27 de la LigaPro Ecuabet 2025 llegó a su cierre la noche del lunes 1 de julio con el duelo entre Delfín y Libertad (0-0), disputado en el estadio Jocay de Manta, completando una jornada con pocos movimientos en la tabla de posiciones.

En la parte alta, Independiente del Valle se mantiene como sólido líder tras una contundente goleada 4-0 sobre Técnico Universitario, resultado que le permitió ampliar su ventaja. Sus principales escoltas no lograron seguirle el ritmo: Barcelona SC cayó de local 3-2 ante Universidad Católica, mientras que Liga de Quito apenas rescató un empate 1-1 ante Macará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Independiente del Valle
El líder Independiente del Valle goleó 4-0 a Técnico Universitario en el estadio Banco Guayaquil.KARINA DEFAS

En la zona media, Emelec sorprendió a Aucas con una victoria 2-1 en Chillogallo, lo que le permite al “Bombillo” acercarse al grupo del primer hexagonal.

RELACIONADAS

Por el fondo de la tabla, el Mushuc Runa revivió sus esperanzas de permanencia tras vencer 2-0 al Manta, resultado que le permite recortar distancias con sus rivales directos en la pelea por no descender, aunque los mismos equipos se mantienen en el cuadrangular del descenso.

Resultados de la fecha 27 de LigaPro

Revisa como va la tabla de posiciones

