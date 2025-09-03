Antonio Álvarez aclara: Barcelona SC solo debe el salario de agosto a los jugadores

Antonio Álvarez asegura que Barcelona SC solo tiene un retraso salarial correspondiente al mes de agosto

Presidente de Barcelona SC aclara deuda y culpa a acefalía del déficit del club.

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, aseguró que el club no adeuda tres meses de sueldos al plantel principal. En una entrevista con un medio local, el directivo torero afirmó que el club solo tiene un "atraso de unos días" en el pago del salario correspondiente a agosto y que será cancelado la próxima semana.

Estas declaraciones surgen luego de una publicación de EXPRESO, que citaba a una fuente interna del club asegurando que los jugadores llevaban tres meses sin recibir su sueldo. Álvarez tildó esta información como parte de una "campaña de desprestigio" contra su gestión.

La versión de la dirigencia

El presidente del Ídolo del Astillero insistió en que los periodistas no se comunicaron con él ni con ningún miembro de la directiva para verificar la información.

Barcelona SC ya fue eliminado de la Copa Libertadores y Copa Ecuador en esta temporada 2025. Gustavo Guaman

Sin embargo, EXPRESO sí intentó contactar a Álvarez o a un directivo del departamento financiero por medio del departamento de comunicación del club, sin obtener respuesta.

Déficit de $54 millones: la explicación oficial

Sobre el déficit de 54 millones de dólares, Álvarez defendió su administración al señalar que la cifra es una consecuencia de la "acefalía" de casi diez meses que vivió la institución antes de las elecciones de mayo de 2024.

Según el presidente, este pasivo fue debidamente comunicado a los socios en una asamblea, por lo que las críticas actuales serían parte de la misma "campaña de desprestigio" que busca desestabilizar al club.

