Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Ecuador descendió algunos puestos luego de volver a empatar en la fecha 17. Aún falta por definirse 1 cupo al Mundial

Diego Gómez Amarilla de Paraguay disputa el balón con Pervis Estupiñán de Ecuador en el duelo de eliminatororias sudamericanas.

Con el silbato final de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, el panorama hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está prácticamente resuelto. A falta de una sola fecha, la emoción se concentra en la lucha por el último boleto, el del repechaje, mientras seis selecciones ya celebran su clasificación directa.

Argentina ha demostrado una solidez inquebrantable a lo largo de esta competencia. Con 38 puntos, la Albiceleste se mantiene en la cima de la tabla, sellando su pasaje a la cita mundialista con un desempeño digno del actual campeón del mundo.

Detrás de ellos, la Canarinha de Brasil, por ahora, se asegura el segundo lugar con 28 unidades, mientras que Uruguay completa el podio con 27 puntos, consolidando su regreso a la élite del fútbol.

Argentina goleó 3-0 a Venezuela con doblete de Lionel Messi. JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

La jornada no fue benévola para la selección ecuatoriana. Tras un empate sin goles ante Paraguay, la Tri descendió del segundo al cuarto lugar, con 26 puntos. A pesar de la caída, su clasificación directa no corre peligro.

Por su parte, la selección de Colombia se ubica en el quinto lugar con 25 unidades, y en una de las noticias más destacadas de la jornada, Paraguay vuelve a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, ocupando el sexto lugar (25) y firmando su regreso al máximo campeonato del balompié.

La verdadera batalla se libra por la séptima posición, que otorga el derecho a disputar el repechaje. Venezuela, con 18 puntos, tiene una ligera ventaja sobre Bolivia, que acecha con 17. El destino de ambas selecciones se decidirá en la fecha final, donde se jugarán su última carta para mantener viva la esperanza mundialista.

¿Quiénes disputan el último cupo por ir al Mundial?

Este martes 9 de septiembre, la última jornada promete ser un verdadero emocionante cierre, con todo el continente pendiente de la lucha entre la Vinotinto y La Verde por el último cupo.

Resultados y próxima fecha de las eliminatorias sudamericanas

Tabla de posiciones de eliminatorias

