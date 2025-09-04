LigaPro: ¿Cambio de formato y aumento de equipos? | Esto respondió la organización

Directivos confirmaron lo que han tratado respecto al tema y la distancia que sacó IDV en la tabla sobre los demás

Los jugadores de Independiente celebraron el sábado 30 de agosto una por demás holgada presentación ante Técnico Universitario (4-0).

Con 12 puntos de ventaja y a falta de 2 partidos por disputar de la fase inicial de la LigaPro, Independiente del Valle (IDV) se perfila como favorito para llevarse el título. Esta situación cuestiona el inédito formato del torneo que, restando la etapa de hexagonales, plantea interrogantes hacia la organización sobre un posible cambio para la próxima temporada.

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor y el director de competiciones, David Constante, tras la sesión del consejo de presidentes revelaron que, por ahora, no ha llegado la “queja” de algún directivo de clubes de la Serie A y todo continúa con normalidad, a pesar de la distancia marcada por IDV en la tabla.

“No he recibido la llamada de ninguno de los 16 actores (participantes)... Un equipo te puede sacar 15 o 20 puntos en cualquier formato del torneo, eso es una realidad”, expresó Loor en Zappping Sports.

El titular del organismo asegura que “no hay otra explicación” ante la ventaja de los Rayados y el sistema de juego. Además, aclaró que “si tocaba jugar solo 30 fechas como el año anterior, Independiente ya era campeón”.

¿Habrá aumento de equipos en la Serie A de LigaPro?

Loor dijo que aunque es algo que siempre le ha gustado un campeonato con 18 clubes, tampoco habrá modificaciones en ese sentido.

Por otro lado, Constante indicó en entrevista en Radio Sucre que “siempre la dirección de competición está abierta a escuchar los clubes” y se seguirá en la misma línea, a pesar que dentro de un consejo de presidentes se podría proponer algún cambio.

El dirigente desmienta que ya todo esté definido y considera que los equipos tienen que “trabajar por una mejor posición para cubrir parte del presupuesto del próximo año” con los millones por participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Constante afirmó que en el hexagonal (10 partidos más), tienen la oportunidad de subir escalones y “todo es equitativo”. Es decir, “si te tocan dos (duelos) fuera de casa seguidos, luego tendrás dos localías”.

Explicó que en el caso de IDV, primero se enfrentará de visitante con el que quede segundo y en la fecha 2 será con el quinto.

Además, el director de competiciones dijo que cuando idearon este sistema no contemplaron tanta diferencia de puntos, pero aún así el atractivo también está en la zona baja y media por el cuadrangular del descenso y el segundo hexagonal, respectivamente.

¿Cuáles serían los clasificados al hexagonal de LigaPro?

De momento, Independiente, líder indiscutido de la tabla, es seguido por Barcelona (47 puntos), que aún debe sellar su posición, pero Liga de Quito (45) le pisa los ‘talones’ en la tercera casilla. Atrás de ellos en la clasificación están Deportivo Cuenca (43), Universidad Católica (42) y Libertad (42), quienes también se meten a la pelea por el título, a pesar de la distancia de unidades.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

