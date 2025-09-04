Ecuador busca romper la maldición hoy: nunca ha ganado en Paraguay por eliminatorias

La selección dirigida por Sebastián Beccacece tiene el peso de revertir un registro nefasto en Paraguay

La selección ecuatoriana de fútbol se prepara para un duelo que va más allá de los tres puntos. Este jueves 4 de septiembre, a las 18:30 (hora de Ecuador), la Tri visita a Paraguay con la misión de reescribir su historia. El registro de la Tri en territorio guaraní es una pesadilla: nueve derrotas en nueve visitas por eliminatorias.

La racha de derrotas comenzó en 1981 y ha persistido a lo largo de los años. Cada viaje a Asunción ha terminado en frustración, convirtiéndose en un verdadero 'talón de Aquiles' para la selección. Sin embargo, el equipo de Sebastián Beccacece llega con una mentalidad diferente. Con el boleto al Mundial de 2026 ya asegurado, la presión es mínima y la oportunidad de liberar a la 'Tri' de este "maleficio" es más grande que nunca.

La colección de frustraciones en tierras paraguayas se extiende incluso más allá del proceso eliminatorio mundialista. En 1966, de camino a la Copa América de Uruguay 1967, la Tricolor se enfrentó a Albirroja en una serie de ida y vuelta. Tras un empate 2-2 en casa, Ecuador cayó 3-1 en Asunción en lo que fue su primera derrota oficial en la capital paraguaya.

El delantero paraguaya Álex Arce (18) intenta escapar de la marca de los ecuatorianos Félix Torres (i) y Gonzalo Plata en el cotejo disputado en Quito el año pasado. ARCHIVO / EXPRESO

Ahora, casi seis décadas después, los dirigidos por Beccacece buscan un resultado histórico. Más que una victoria en un partido sin urgencias vitales, sería un golpe psicológico que pondría fin a uno de los capítulos más oscuros en la historia de la selección.

¿Dónde ver el partido de Paraguay vs Ecuador?

El cotejo entre Ecuador en la visita a Paraguay es válido por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Desde las 18:30 podrá disfrutarse por la señal de El Canal del Fútbol y Zapping Sports.

Tabla de posiciones de eliminatorias sudamericanas

