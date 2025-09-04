Dónde ver Ecuador vs Paraguay: Canales para ver EN VIVO el partido de eliminatorias

La Tricolor juega ante la Albirroja en la fecha 17 de la clasificatoria mundialista. Por dos señales podrá verse el duelo

Ecuador y Paraguay empataron sin goles en duelo disputado en Quito en octubre de 2024.

La selección de Ecuador, ya clasificada para el Mundial 2026, se enfrenta a un desafío clave este jueves 4 de septiembre. La 'Tri' viaja a Asunción para medirse a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco (18:30 hora de Ecuador) con el objetivo de consolidarse como uno de los equipos más fuertes de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lea también: Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

Dirigida por Sebastián Beccacece, la escuadra ecuatoriana llega al encuentro tras una racha de tres empates consecutivos, el último un 0-0 frente a Perú. A pesar de los resultados recientes, su posición es privilegiada: se mantienen en el segundo puesto de la tabla con 25 puntos, solo superados por la imparable Argentina. La fortaleza de este equipo radica en su defensa. Con solo 5 goles encajados en 16 partidos, Ecuador ostenta la valla menos vencida del certamen, un pilar fundamental en su exitoso camino hacia el Mundial.

Por otro lado, la Albirroja de Gustavo Alfaro afronta el partido con una presión inmensa. Tras la derrota 1-0 ante Brasil, los paraguayos necesitan ganar en casa para no ceder terreno en la clasificación. Ocupando actualmente el quinto lugar con 24 puntos, una victoria les permitiría respirar tranquilos y mantener intactas sus esperanzas de obtener un cupo directo a la Copa del Mundo.

Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en e prime duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Archivo

Convocatoria de la Tri: Las sorpresas de Beccacece ante Paraguay y Argentina Leer más

El historial reciente entre ambos equipos promete un encuentro parejo. El último enfrentamiento, en Quito en octubre de 2024, terminó en un empate 0-0. Sin embargo, en el Defensores del Chaco, la historia es distinta: el último choque en tierras paraguayas, rumbo a Catar 2022, se saldó con una victoria local por 3-1.

Paraguay vs Ecuador | Canales para ver EN VIVO

El primer encuentro en la última doble fecha FIFA ente la Tricolor y la Albirroja, a jugarse este jueves 4 de septiembre a las 18:30 (hora de Ecuador) se podrá disfrutar por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!