Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Paraguay vs. Ecuador, eliminatorias sudamericanas, Mundial 2026, día, hora, dónde ver, en vivo
Ecuador y Paraguay empataron sin goles en duelo disputado en Quito en octubre de 2024.ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Dónde ver Ecuador vs Paraguay: Canales para ver EN VIVO el partido de eliminatorias

La Tricolor juega ante la Albirroja en la fecha 17 de la clasificatoria mundialista. Por dos señales podrá verse el duelo

La selección de Ecuador, ya clasificada para el Mundial 2026, se enfrenta a un desafío clave este jueves 4 de septiembre. La 'Tri' viaja a Asunción para medirse a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco (18:30 hora de Ecuador) con el objetivo de consolidarse como uno de los equipos más fuertes de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lea también: Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

Dirigida por Sebastián Beccacece, la escuadra ecuatoriana llega al encuentro tras una racha de tres empates consecutivos, el último un 0-0 frente a Perú. A pesar de los resultados recientes, su posición es privilegiada: se mantienen en el segundo puesto de la tabla con 25 puntos, solo superados por la imparable Argentina. La fortaleza de este equipo radica en su defensa. Con solo 5 goles encajados en 16 partidos, Ecuador ostenta la valla menos vencida del certamen, un pilar fundamental en su exitoso camino hacia el Mundial.

RELACIONADAS

Por otro lado, la Albirroja de Gustavo Alfaro afronta el partido con una presión inmensa. Tras la derrota 1-0 ante Brasil, los paraguayos necesitan ganar en casa para no ceder terreno en la clasificación. Ocupando actualmente el quinto lugar con 24 puntos, una victoria les permitiría respirar tranquilos y mantener intactas sus esperanzas de obtener un cupo directo a la Copa del Mundo.

ecuador vs paraguay
Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en e prime duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.Archivo
ecuador elimiantorias

Convocatoria de la Tri: Las sorpresas de Beccacece ante Paraguay y Argentina

Leer más

El historial reciente entre ambos equipos promete un encuentro parejo. El último enfrentamiento, en Quito en octubre de 2024, terminó en un empate 0-0. Sin embargo, en el Defensores del Chaco, la historia es distinta: el último choque en tierras paraguayas, rumbo a Catar 2022, se saldó con una victoria local por 3-1.

Paraguay vs Ecuador | Canales para ver EN VIVO

El primer encuentro en la última doble fecha FIFA ente la Tricolor y la Albirroja, a jugarse este jueves 4 de septiembre a las 18:30 (hora de Ecuador) se podrá disfrutar por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE. UU. respetará la soberanía de México, pero promete seguir atacando a los cárteles

  2. Spotify Messages: Cómo usar el nuevo servicio de mensajes para recomendar música

  3. Ecuador vs Paraguay: ¿Se verá en televisión nacional el partido de eliminatorias?

  4. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

  5. LigaPro: ¿Cambio de formato y aumento de equipos? | Esto respondió la organización

LO MÁS VISTO

  1. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  2. ¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

  3. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  4. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  5. Alineación oficial de Ecuador vs. Paraguay en Asunción por la fecha 17 eliminatoria

Te recomendamos