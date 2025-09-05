Beccacece explota tras el empate de Ecuador y deja declaraciones encendidas

Beccacece tras el empate con Paraguay: “Estamos clasificados y hay que estar orgullosos”

Sebastián Beccacece salió con la sonrisa después del 0-0 en Asunción. El empate ante Paraguay le dio aire, aunque la hinchada esperaba más. “La verdad es que el partido no estaba fácil para jugarlo. Ellos presionan muy bien, buscan todo el tiempo el juego del lado tuyo, el juego directo”, explicó el DT argentino, consciente de que las dudas se acumulan.

Y es que las preguntas se repiten como eco en cada rueda de prensa: ¿cuándo volverá a ganar Ecuador? Ya son cuatro partidos sin triunfo y la paciencia se mide con lupa.

Hinchas de Ecuador animan a su selección antes del partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. afp

Beccacece defiende con todo su proceso

Beccacece no se guardó nada y sacó pecho en plena sala: “Debutaron once jugadores nuevos, el equipo tiene continuidad y hay motivos para celebrar porque ya está clasificado al certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026”.

Pero lo mejor vino después. A los periodistas, que lo arrinconaban con las mismas interrogantes de siempre, les lanzó un dardo directo: “A ustedes les tengo que poner en replay lo que dije. Me preguntan lo mismo: todas preocupaciones. Estamos clasificados y hay que estar orgullosos. Hemos sacado puntos donde antes no se ha logrado”.

Así llega Ecuador ante Argentina para la fecha 18

Se siente orgulloso de dirigir a la Tri

El argentino no se quedó ahí: “Me parece que hay motivos para estar orgulloso de este grupo de futbolistas y siento que lo que me están preguntando son todas preocupaciones”.

Con tono desafiante, defendió a muerte a su equipo: “Yo, la verdad, no las siento. Siento alegrías por un equipo que compite, que es el que menos perdió, el que menos goles recibió, que afuera saca puntos que antes no sacaba”.

Ecuador prepara su próximo golpe en Guayaquil. El 9 de septiembre, desde las 18:00, el estadio Monumental recibirá a Argentina.

