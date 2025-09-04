Antonella y Messi en Ecuador: la atracción fuera de la cancha en las eliminatorias

La presencia de Antonella junto a Messi en Ecuador enciende la previa del partido

Antonella y Messi podrían estar en Guayaquil para el cierre de las eliminatorias mundialistas,

Guayaquil se prepara para vivir un espectáculo doble: fútbol y glamour. Lionel Messi pisará suelo ecuatoriano, para enfrentar a la Tri, pero los verdaderos focos podrían no estar en la cancha, sino en la tribuna, donde estaría Antonella Roccuzzo, su esposa y compañera de toda la vida, promete robarse todas las miradas.

El 9 de septiembre, el estadio Monumental sería testigo de la despedida de Messi en las eliminatorias, un momento histórico que ya se respira en el aire. Pero los rumores van más allá: Antonella llegaría acompañada de Thiago, Mateo y Ciro, convirtiendo la visita en una verdadera reunión familiar que multiplicará la emoción de los hinchas.

Lio y Antonella forman una de las parejas más seguidas en el mundo del deporte. Internet

Si viene sería la otra cara del partido, la farándula

Lo que está asegura son los flashes buscando captarla, la familia Messi promete hacer de la jornada un evento memorable, donde el glamour se mezcla con la pasión futbolera.

Desde Argentina se filtró que vendría al último partido del 10 en las eliminatorias. Si eso se da, cada paso de Antonella será seguido con lupa: su llegada, su sonrisa, incluso su elección de atuendo serán tendencia al instante.

Scaloni confirma la presencia de Messi

En el campo, Scaloni confirma que Messi estará presente, y aunque la atención debería centrarse en la cancha, todos sabemos que Antonella acaparará titulares. La memoria de los ecuatorianos revive aquel 2022 cuando los fans rodearon el hotel Oro Verde solo para ver de cerca al crack. Ahora, con Antonella a su lado, la euforia promete multiplicarse: selfies, gritos y flashes garantizados.

El anillo que entregó Messi a Antonella se estima que ronda los 100 mil dólares, uno de los detalles de la pareja Fotos: Instagram

Sería el show fuera de la cancha

El reencuentro con Leonardo Campana será importante, pero la verdadera protagonista será Antonella. Discreta, elegante y siempre impecable, demostrando que no solo acompaña a Messi, sino que también deja su propia marca. Messi hace historia en el césped; Antonella, en la tribuna y en las portadas.

Guayaquil está lista para recibir a la familia Messi como nunca antes: fútbol, emoción y, sobre todo a Antonella Roccuzzo, la primera dama de la fiebre mundialista. ¿Será esta la última vez que viva la locura ecuatoriana junto a su esposo en una eliminatoria?

