Chismes deportivos: Fútbol, un brujo y niños encantados

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 no solo han dejado goles y jugadas inolvidables, sino también una lluvia de momentos virales que han dado la vuelta en redes sociales. Desde inspiraciones inesperadas en ruedas de prensa hasta niños totalmente deslumbrados por sus ídolos, cada jornada nos regala historias que van más allá del fútbol.

En esta ocasión, EXPRESIONES repasa los episodios más comentados en Latinoamérica, esos que hicieron reír, sorprenderse o incluso creer en la brujería. Y ojo, que esto no incluye lo que pasó en La Tri, como la curiosa ayuda de Pervis Estupiñán para acomodarle el dedo a Hernán Galíndez, porque eso ya es otro nivel.

Hechizo fallido

La Selección Argentina no solo tuvo que enfrentar a Uruguay en la jornada 13 de las eliminatorias, también a un curioso personaje que intentó ‘meter la mano’ en el resultado. Se trata de Heking Obatala, un supuesto brujo que llevó a cabo un ritual en los alrededores del estadio para que los dirigidos por Lionel Scaloni no se llevaran la victoria. Pero la ‘magia’ le falló, pues Argentina ganó 1-0 y se fue feliz a casa. No faltaron los memes... y al final, queda claro que ni la brujería puede detener a los cracks.

Un ritual que buscaba favorecer a Uruguay y no funcionó. Foto: Instagram

El ídolo de los niños

Antes de que Brasil y Colombia se vieran las caras, un emotivo momento se robó todas las miradas. Los jugadores de la Canarinha, como se conoce a la Selección de Fútbol de Brasil, entraron al campo acompañados de niños en sillas de ruedas. Entre ellos, hubo dos pequeños que quedaron completamente hipnotizados. ¿El ‘culpable’? Vinicius Jr.. El crac del Real Madrid generó tanta emoción, que un par de niños casi se dieron la vuelta completa para verlo mejor. Por supuesto, Rodrygo y Raphinha también estuvieron presentes.

Vinicius Jr. y Raphinha tienen un ‘efecto imán’ en pequeños hinchas. Foto: Instagram

¡Se derrite la afición!

Lo que pasó en el duelo entre Ecuador y Venezuela fue digno de un comercial. Cuando todo estaba listo para el inicio del encuentro, un carrito de helados apareció en el campo… ¡con el balón oficial del partido a bordo! El protagonista de esta inesperada escena fue don Guerrero, quien caminó hasta el árbitro, le entregó la pelota y, de paso, le ofreció un helado. Si con eso no se relajaban los nervios del partido, nada lo haría.

Alfaro full inspirado

El DT de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, se puso filosófico antes del duelo contra Colombia por la jornada 14 de las eliminatorias. Durante la rueda de prensa, recordó una frase del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz: “Leí unas palabras de Richard Carapaz, un ciclista ecuatoriano. Él decía que al final llegan los que son resistentes”, comentó el DT argentino. Con esta reflexión, Alfaro quiso motivar a Paraguay, que ha ido de menos a más. Y, claro, después de su paso por Ecuador, parece que La Tri todavía le mueve el corazón.

Alfaro se inspira en Richard Carapaz para motivar a Paraguay. Foto: Instagram

