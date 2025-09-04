Alineación oficial de Ecuador vs. Paraguay en Asunción por la fecha 17 eliminatoria

Ecuador confirma su once titular para visitar a Paraguay en Asunción por Eliminatorias

Una oración de la Tri antes del último entrenamiento para enfrentar a Paraguay.

La clasificación ya está en la maleta, pero Ecuador no viaja a pasear. La Tricolor aterriza en Asunción este 4 de septiembre del 2025 con el sello de “invitado incómodo” a la fiesta que prepara Paraguay.

El estadio Defensores del Chaco vive horas de pasión, con un pueblo guaraní que sueña con volver al Mundial tras 16 años de ausencia. Gustavo Alfaro, el arquitecto de esa ilusión, quiere sellar el boleto en casa y regalarle a su afición la noche más esperada de la década.

Los números de Paraguay vs. Ecuador

La Tricolor llega sin tanta presión a Paraguay

Eliminatorias 2025: así está Paraguay previo al duelo frente a Ecuador Leer más

Ecuador llega sin presiones, pero con hambre de competir. Sebastián Beccacece mantiene su esencia: intensidad, presión y valentía. La única ausencia es Alan Franco, suspendido por amarillas, pero el mediocampo no pierde chispa.

Hernán Galíndez vuelve al arco tras superar una lesión, mientras que la defensa es un lujo con sello europeo: Ordóñez, Pacho, Hincapié y Estupiñán. En la mitad de la cancha aparecen Plata, Caicedo, Vite y Angulo para darle vértigo al juego, y en ataque se juntan Yeboah con el eterno capitán Enner Valencia, que se resiste a ceder su lugar de líder.

La fiesta que tiene preparada la selección de Paraguay

El DT argentino fue claro en la previa: “Será un partido de máxima concentración. Paraguay funciona como equipo, maneja muy bien los segundos balones y es intenso de local”. Sus palabras anticipan un duelo cerrado, de lucha en cada rincón de la cancha.

Los goleadores de Paraguay y Ecuador en las eliminatorias 2026

Paraguay con sus caras nuevas

Gustavo Alfaro rompe el silencio: duelo, dolor e ingratitud por su salida de Ecuador Leer más

Paraguay, con la fe renovada, manda lo mejor de su arsenal: Fernández bajo los tres palos; Gómez, Alderete, Alonso y Cáceres en la defensa; Cubas, Galarza y Diego Gómez en el medio; y adelante la magia de Almirón, la picardía de Romero y la potencia de Sanabria.

Alfaro no especula, quiere cerrar su obra con broche dorado y celebrar con su gente.

El Defensores del Chaco se viste de fiesta, pero Ecuador no está dispuesto a ser un simple espectador. Es un partido con historia cruzada: Alfaro, que un día llevó a la Tri a un Mundial, ahora busca hacerlo con Paraguay, mientras que Beccacece y sus muchachos quieren demostrar que su proyecto no entiende de concesiones, ni siquiera en noches donde lo locales quieren hacer fiesta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!