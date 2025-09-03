Eliminatorias 2025: así está Paraguay previo al duelo frente a Ecuador

Paraguay recibe a Ecuador en Asunción por la fecha 17 de las eliminatorias.

Paraguay vive horas que parecen eternas. La ansiedad se respira en cada rincón de Asunción. El Defensores del Chaco será el escenario donde un país entero espera romper la sequía de 16 años y gritar: “¡estamos de vuelta en el Mundial!”. El conductor de este sueño es Gustavo Alfaro, el mismo que llevó a Ecuador a Qatar y que ahora se juega su partido más grande con la Albirroja.

El reto no es sencillo. Paraguay enfrenta a una Tri ya clasificada, que no viene a regalar nada. Ecuador quiere puntos, quiere ranking y quiere sembrar respeto antes del sorteo del Mundial 2026. “Es un partido que va a definir el destino de una selección que está esperando hace 16 años clasificar a una Copa del Mundo”, confesó Alfaro en la víspera.

Así llega Paraguay y Ecuador a la fecha 17

Hay varias bajas en Paraguay

Las bajas son un golpe duro: Julio Enciso, Fabián Balbuena, Mathías Villasanti e Isidro Pitta no estarán. La ilusión se sostiene en los jóvenes como Rolando Martínez, Adrián Alcaraz y Braian Ojeda, que deberán demostrar que el futuro también puede ser presente.

La responsabilidad mayor cae sobre Antonio Sanabria, el goleador del Cremonese, y Miguel Almirón, el líder silencioso desde la MLS.

Con 24 puntos, Paraguay depende de sí mismo. Un empate o una victoria lo meten al Mundial, e incluso una derrota podría servir si Venezuela tropieza en Buenos Aires frente a Argentina.

“Ojalá mañana pudiéramos conseguir el resultado, va a costar mucho el partido. No va a haber un jugador de Paraguay que no dispute una pelota como si fuese la más importante de sus vidas”, lanzó Alfaro con voz firme.

Sabe como enfrentar a Ecuador su exequipo

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, recordó su paso por Ecuador. Juan Pablo Pino

El técnico sabe lo que significa enfrentar a Ecuador. Lo conoce, lo entiende, lo siente. “Mañana le queremos ganar, como le quisimos ganar en Quito y no pudimos. De la misma manera que ellos sé que van a venir a ganar porque sé cómo piensan, cómo sienten”, cerró.

Asunción late, el Defensores del Chaco vibra. Paraguay se juega más que un partido: se juega su destino 2026.

