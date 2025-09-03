Gustavo Alfaro rompe el silencio: duelo, dolor e ingratitud por su salida de Ecuador

El dardo de Alfaro: confiesa su dolor con Ecuador y sueña con la gloria con Paraguay

Gustavo Alfaro, el hombre que hizo soñar a Ecuador en Qatar 2022, regresó al pasado y destapó una herida que nunca cicatrizó. Horas antes de enfrentar a la Tri en el Defensores del Chaco, por le fecha 17 de las eliminatorias.

El técnico argentino, hoy al mando de Paraguay, habló clarito. No se guardó nada. Fue un disparo directo contra la ingratitud y el olvido.

Habla del dolor que sintió cuando lo sacaron de Ecuador

“Que se entienda bien lo que voy a decir: me hizo daño, me rompió el caparazón de protección que yo tenía”, soltó, con la voz de alguien que aún siente la traición.

Alfaro no escondió nada: “Las ingratitudes pegan fuerte. Tener que irnos de un lugar, como me tuve que ir de Ecuador, porque no nos cumplieron, me dolió. Un duelo de 11 meses y tener que ser valiente para callarse la boca y no decir nada, es para asuntar todo por adentro”.

Alfaro entre fuertes declaraciones y dardos

Así habló el técnico que unió a un país y que terminó yéndose en silencio, sin ruido, sin justicia. Hoy, con la camiseta de Paraguay, confiesa que enfrentar a Ecuador es un choque interno: “Siempre va a ser difícil para mí, pero les queremos ganar. Eso no quita en lo absoluto el sentimiento que tengo por ellos y por el país, que me dio una demostración de cariño y amor tan grande, que yo no sé si merezco tanto”.

Así llegan las selecciones de Paraguay y Ecuador

Va por la gloria con Paraguay al Mundial

Pero Alfaro ya no vive en la nostalgia, ahora respira Paraguay. “Es un partido que va a definir el destino de una selección que está esperando hace 16 años clasificar a una Copa del Mundo. Ojalá pudiéramos conseguir el resultado”, dijo con el hambre intacta.

Y elevó la apuesta: “No va a haber un jugador de Paraguay que no va a ir disputar una pelota como si fuese la pelota más importante del destino de sus vidas”.

El Defensores del Chaco será el escenario de una batalla con aroma a revancha. Paraguay llega con 24 puntos y la clasificación a tiro. Ecuador, con los recuerdos de Alfaro todavía frescos, se cruza con su pasado. Y esta vez, el técnico argentino no se calló.

