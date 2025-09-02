Chismes deportivos: Los looks de la Tri en la previa ante Paraguay

La Selección de Ecuador ya empieza a palpitar el duelo contra Paraguay este jueves 4 de septiembre, un partido que no solo es clave en la tabla sino también en lo emocional: en el otro banquillo estará Gustavo Alfaro, el DT que llevó a la Tri al Mundial de Qatar 2022 y que ahora dirige a la Albirroja. El morbo está servido: ¿será capaz de frenar a un grupo que conoce tan bien, o los nuestros querrán demostrar que su etapa ya quedó atrás?

Como novedad, Ecuador decidió concentrarse en Argentina hasta el miércoles, un movimiento que no pasó desapercibido. Algunos hablan de estrategia: entrenar en la tierra del campeón del mundo antes de volar a Asunción puede ser un golpe de motivación extra.

Y mientras se afinan los detalles tácticos, el Instagram de la Selección también se roba las miradas. Porque además de fútbol, los jugadores siempre marcan tendencia: desde outfits relajados hasta maletas de lujo, cada llegada a la concentración se convierte en una pasarela improvisada. Aquí te mostramos algunos de los looks que más llamaron la atención.

Enner en clave Fendi

Enner Valencia aterrizó en la concentración con toda la actitud: lucía un buzo de Fendi, que refleja su estatus de leyenda, coronado con una gorra alusiva a Galápagos. Ese toque ecuatoriano no solo le da estilo, sino que comunica orgullo de origen y un cariño por lo nuestro. Con su historia goleadora, se perfila como titular casi seguro. Aunque no hay confirmación, su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo pone prácticamente en el partido.

Hincapié, el defensa de moda

Piero Hincapié más conocido como la Muralla ha sido uno de los más esperados. Pues llega con novedades desde Europa, es que fue confirmado el lunes 1 de septiembre como nuevo refuerzo del Arsenal en condición de préstamo por una temporada desde el Bayer Leverkusen. Se dice que hubo un pagó de $60 millones por Piero, convirtiéndose en el segundo fichaje más costoso de un ecuatoriano.

En cuanto al look de concentración, el “defensa de moda” no decepcionó: llegó con un set gris de Louis Vuitton, esta vez con un logo más discreto pero cargado de clase, complementado con pulseras emblemáticas de la maison Van Cleef & Arpels, con sus icónicos tréboles de la suerte.

Pervis con 'total look' de Gucci

Pervis Estupiñan aterrizó con un set completo de Gucci, incluyendo su kit deportivo y calzado de la firma italiana. El estilo 'total look' no sorprende viniendo de quien acaba de fichar por el AC Milan, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en vestir esa camiseta . En el campo, su rol como lateral izquierdo de confianza sigue firme y, además de su rendimiento, su look envía un mensaje claro: está listo para brillar con elegancia.

John Yeboah con Goyard

A diferencia de los demás, Yeboah se mostró sobrio: eligió un conjunto sin logos ni marcas visibles. Sin embargo, lo suyo no es desinterés, sino sencillez estratégica. El toque que marca la diferencia es su bolso Goyard, esa pieza icónica que lo acompaña siempre en los aeropuertos. ¿Será este su mejor accesorio? Ojalá la firma lo tome en cuenta para alguna campaña fashion… ¡se lo merece!

Moi pisa con Louis Vuitton

El “Niño Moi” apostó por una estética limpia con un set deportivo clásico, pero elevó el look con unos zapatos Louis Vuitton que no pasan desapercibidos y un bolso cruzado Fendi, combinando lo práctico con el lujo. En la cancha su presencia es crucial y su estilo también lo es: pisa fuerte y con elegancia.

