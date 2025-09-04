Expreso
Piero Hincapié, una de las piezas clave de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Argentina.
Piero Hincapié, una de las piezas clave de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Argentina.

¿Cuándo juega Ecuador ante Paraguay y Argentina? Hora y fecha del partido

La Selección de Ecuador se mide ante Paraguay y Argentina. Revisa la fecha, hora y lista de convocados

  • Redacción Digital

Ecuador enfrenta a Paraguay y Argentina en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Tricolor buscará cerrar con fuerza y seguir sumando puntos clave. Con una nómina joven y talentosa, el equipo de Félix Sánchez Bas apunta a consolidar su juego. Los partidos se jugarán el 4 y 9 de septiembre.

La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas está aquí y la Selección de Ecuador se prepara para dos partidos que prometen emociones fuertes. La Tricolor enfrentará a Paraguay y Argentina en la doble jornada de septiembre, con el objetivo de cerrar con autoridad su camino rumbo al Mundial 2026.

Más allá de la tabla, cada encuentro es una oportunidad para seguir construyendo un equipo sólido, afinar detalles y probar variantes antes del gran reto que se avecina: competir al más alto nivel en la próxima Copa del Mundo.

Te invitamos a leer | Paraguay vs. Ecuador: La Tri y una exigente prueba en Asunción

¿Cuándo juega Ecuador? Estas son las fechas y horarios de los partidos

La Tricolor salta a la cancha con dos compromisos de alto nivel:

Ecuador vs Paraguay

  • Jueves 4 de septiembre
  • 18:30 (hora local)
  • Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Ecuador vs Argentina

  • Martes 9 de septiembre
  • 18:00 (hora local)
  • Estadio Banco Pichincha, Guayaquil

El último encuentro frente a la Albiceleste promete ser uno de los más esperados por la afición ecuatoriana.

Ecuador va con todo: estos son los convocados

El entrenador Félix Sánchez Bas apostó por una combinación de experiencia y juventud para esta doble fecha. En el arco, fueron llamados Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, David Cabezas y Gonzalo Valle.

En la defensa, estarán disponibles Pervis Estupiñán, Cristian Ramírez, Xavier Arreaga, Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Félix Torres y Ángelo Preciado.

Lionel Messi en Ecuador: el esperado partido que marcaría su adiós en eliminatorias

Leer más

Para el medio campo, la convocatoria incluye a Bryan Ramírez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Kendry Páez, Patrik Mercado, Alan Minda, Yaimar Medina, Gonzalo Plata, John Yeboah, John Mercado, Nilson Angulo, Denil Castillo, Darwin Guagua y Jordy Alcívar.

En el ataque, el equipo contará con Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez.

Una nómina variada que refleja el momento que vive el fútbol ecuatoriano, con talento repartido entre ligas locales y extranjeras.

Paraguay también llega con sus figuras

El conjunto guaraní, dirigido por Daniel Garnero, también convocó a sus mejores piezas. Liderados por su capitán Gustavo Gómez, completan la lista nombres como Miguel Almirón, Ángel Romero, Diego Gómez, Ramón Sosa, Omar Alderete y Alex Arce. Paraguay quiere terminar las eliminatorias con una nota alta, y no se lo pondrá fácil a Ecuador.

