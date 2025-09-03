Expreso
(De izq. a der.) Sttefano Dueñas, José Carlos Crespo, Esteban Dreer y Daniel Navas conforman el panel de El Jueguito.expreso

"Un clásico es una rivalidad histórica y regional" | Pódcast El Jueguito

El cuarto capítulo del pódcast de EXPRESO y EXTRA trajo el tema: La crisis de los clásicos en Ecuador

  • Christopher Montalván

El tema de los clásicos y la crisis que existe alrededor de ellos en Ecuador fue el que abrió, este miércoles 3 de agosto, el debate entre los integrantes de El Jueguito, el nuevo pódcast de EXTRA y EXPRESO.

Para Sttefano Dueñas, integrante del panel, en el país “sólo hay un clásico y es el del Astillero, entre Barcelona y Emelec”.

(Le puede interesar: Lionel Messi en Ecuador: el esperado partido que marcaría su adiós en eliminatorias)

Dueñas arremetió contra quienes califican como clásico a partidos como Liga de Quito vs. Barcelona, Macará vs. Técnico Universitario o Aucas vs. Liga de Quito, y agregó dos factores indispensables para que un duelo pueda ser llamado de esta manera: “Picantía entre barras y décadas de confrontaciones”.

Mientras tanto, Daniel Navas manifestó un sentimiento de “paralelismo” y remarcó una diferencia en el argumento expuesto por Dueñas: “El clásico es una rivalidad con connotación histórica y regional. Por eso sí concibo al de Ambato entre Técnico y Macará como clásico”.

En esa misma línea, Esteban Dreer, panelista y exportero de Emelec y la Tri, acotó: “Todos los partidos que tengan una rivalidad importante y que generen para el público una expectativa incluyendo que venga la televisión y pague el horario más importante… es un clásico”.

El Jueguito

“La relación hinchas - la Tri viene degenerándose desde 2014” | Pódcast El Jueguito

Leer más

Por su parte, José Carlos Crespo argumentó que “a veces queremos agarrar un partido y defenderlo como escudo. Lo tomamos como propio, pero ahí cometemos el error de no analizar el contexto. De aquí a 30 años, en 2055, si las cosas siguen como van, se va a quedar sólo el Emelec vs. Barcelona y el Liga vs. Barcelona, no quedarán más clásicos”.

¿Cómo ver El Jueguito?

El podcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO.

