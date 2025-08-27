“La relación hinchas - la Tri viene degenerándose desde 2014” | Pódcast El Jueguito

El tercer capítulo del pódcast de EXPRESO y EXTRA trajo el tema: Ecuador y la Tri, ¿relación rota?

El tema de la relación entre Ecuador y la Tri fue el que abrió este miércoles 27 de agosto el debate entre los integrantes de El Jueguito, el nuevo pódcast de EXTRA y EXPRESO.

Para Sttefano Dueñas, periodista de este medio e integrante del panel, el “hincha ecuatoriano se ha vuelto extremadamente exigente, no sé si para bien o para mal, y lo ha hecho porque la selección, sobre todo la de 2006, nos malacostumbró a ganar”.

Mientras que. José Carlos Crespo subrayó que “la relación entre hinchas y la selección viene degenerándose desde 2014, año en el que al parecer los jugadores empezaron a pelearse por los premios y eso no le gustó al aficionado”.

Casi en esa misma línea de problemas se inclinó Daniel Navas, quien añadió que “los cuestionamientos sobre la FEF se redirigen a la selección y ahí los dirigentes y cierto sector de la opinión pública se encargaron de entremezclar las cosas, cuando deberíamos dividir cada situación.

Los seleccionados evitan hablar

Para el panel, que además está conformado por el exportero Esteban Dreer, ausente en este capítulo, otra de las razones de este alejamiento es que los jugadores evitan dar declaraciones.

“Hay responsabilidad de los jugadores, por encerrarse, por no salir a enfrentar los temas”, señaló Navas. Sin embargo, Crespo defendió a los jugadores. “Los seleccionados prefieren no salir a decir nada porque no les gusta quedar expuestos; dicen algo y luego se los pasan en contra, se equivocan hablando y es meme, por eso terminan alejándose porque eso no les suma”, dijo.

Mientras que Dueñas cree que “futbolistas tricolores sienten el mismo amor por la camiseta que los aficionados”.

¿Cómo ver El Jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXTRA.

