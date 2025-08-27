Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Venus Williams
La hermana mayor de las Williams sigue compitiendo ‘a media llave’. Tres torneos en este 2025 son su cancha máxima.EFE

Venus Williams, un regreso al tenis, pero sin planes claros a futuro

La leyenda del clan Williams ilusionó con su participación en el USOpen. Con 45 años, habla de las sensaciones que le dejó

No está ni fuera, ni adentro. Venus Williams, la hermana mayor de Serena, miembro de la dinastía del tenis norteamericano y mundial, regresó lunes 25 de agosto al Abierto de Estados Unidos a sus 45 años, abriendo la interrogante de si vuelve o no al circuito profesional, donde su apellido es notablemente extrañado.

RELACIONADAS

Aunque regresó con una derrota con honor ante la checa Karolina Muchova, aseguró que de momento no tiene planes claros para el futuro, pero que su objetivo es seguir disfrutando.

“Mi objetivo es hacer lo que quiero. Quería estar aquí este verano, y estoy muy agradecida con los organizadores por darme una carta de invitación”, afirmó Williams en rueda de prensa, tras perder 6-3, 2-6 y 6-2 contra Muchova en su vigésima quinta participación en el Abierto de Estados Unidos.

De 45 años y con un brillante palmarés que incluye siete ‘grandes’, Venus llegó al US Open tras una carta de invitación del torneo neoyorquino y se fue recibiendo una ovación de la pista Arthur Ashe.

Daniel Pintado

Daniel Pintado no participará en el Mundial de Atletismo de Tokio

Leer más

“Las luces brillan allí. Creo que nunca había tenido tanto apoyo. Cuando perdí los dos primeros juegos, seguían apoyándome en cada punto”, aseguró notablemente emocionada Venus, quien entre que si y que no disputó ya tres torneos en esta temporada, todos en Estados Unidos.

“¿Hay más torneos en Estados Unidos? ¿Pueden organizar algún torneo más aquí? No sé si voy a querer viajar muy lejos para jugar a estas alturas de mi carrera”, reconoció con esa gran sonrisa que ilumina cada rincón al que va.

“Me encanta jugar, y mi nivel ha aumentado muchísimo desde Washington (a finales de julio)”, añadió la doble campeona del Abierto de Estados Unidos.

Actualmente en la posición 597 del ránking WTA, Williams compitió en el Abierto de Estados Unidos por vigésima quinta vez en su legendaria carrera. A las tras participaciones que ha tenido este año se le suman el DC Open y el WTA 1.000 de Cincinnati. Específicamente en el UsOpen, la estadounidense mostró un buen nivel de forma y compitió con gran carácter. Empezó con apuros y perdió el saque de forma inmediata contra una Muchova que ganó doce de los últimos catorce partidos disputados en Nueva York.

Hoy el mundo del tenis espera el regreso de alguna de las Williams, sea quien sea. El deporte añora temporadas emblemáticas y su dinastía.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Unidad de materia, piedra en el zapato de la Ley de Integridad Pública en audiencia

  2. Nano Banana de Google Gemini: edita tus fotos gratis con IA sin saber Photoshop

  3. Venus Williams, un regreso al tenis, pero sin planes claros a futuro

  4. Guayaquil, bajo el temor de extorsiones y secuestros: 14 detenidos en operativos

  5. El Gobierno alemán sienta las bases para aumentar el reclutamiento militar

LO MÁS VISTO

  1. Segunda audiencia constitucional: Ley de Integridad Pública enfrenta 26 demandas

  2. Fausto Jarrín, de abogado de Correa a colaborador de Noboa: vistazo a su trayectoria

  3. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  4. Consulta con tu cédula si cobras el bono de septiembre 2025 en el MIES o BanEcuador

  5. Rafael Correa rompe el silencio sobre Fausto Jarrín: “Es mano derecha de Noboa”

Te recomendamos