Venus Williams, un regreso al tenis, pero sin planes claros a futuro

No está ni fuera, ni adentro. Venus Williams, la hermana mayor de Serena, miembro de la dinastía del tenis norteamericano y mundial, regresó lunes 25 de agosto al Abierto de Estados Unidos a sus 45 años, abriendo la interrogante de si vuelve o no al circuito profesional, donde su apellido es notablemente extrañado.

Aunque regresó con una derrota con honor ante la checa Karolina Muchova, aseguró que de momento no tiene planes claros para el futuro, pero que su objetivo es seguir disfrutando.

“Mi objetivo es hacer lo que quiero. Quería estar aquí este verano, y estoy muy agradecida con los organizadores por darme una carta de invitación”, afirmó Williams en rueda de prensa, tras perder 6-3, 2-6 y 6-2 contra Muchova en su vigésima quinta participación en el Abierto de Estados Unidos.

Venus Williams steps on court to play her first Grand Slam match since the U.S. Open in 2023.



This is her 94th Grand Slam appearance… more than any woman in the Open Era.



45 years old.



What an honor to watch her make this walk another time.



🇺🇸❤️



pic.twitter.com/sVYxumSyUZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

De 45 años y con un brillante palmarés que incluye siete ‘grandes’, Venus llegó al US Open tras una carta de invitación del torneo neoyorquino y se fue recibiendo una ovación de la pista Arthur Ashe.

“Las luces brillan allí. Creo que nunca había tenido tanto apoyo. Cuando perdí los dos primeros juegos, seguían apoyándome en cada punto”, aseguró notablemente emocionada Venus, quien entre que si y que no disputó ya tres torneos en esta temporada, todos en Estados Unidos.

“¿Hay más torneos en Estados Unidos? ¿Pueden organizar algún torneo más aquí? No sé si voy a querer viajar muy lejos para jugar a estas alturas de mi carrera”, reconoció con esa gran sonrisa que ilumina cada rincón al que va.

“Me encanta jugar, y mi nivel ha aumentado muchísimo desde Washington (a finales de julio)”, añadió la doble campeona del Abierto de Estados Unidos.

Actualmente en la posición 597 del ránking WTA, Williams compitió en el Abierto de Estados Unidos por vigésima quinta vez en su legendaria carrera. A las tras participaciones que ha tenido este año se le suman el DC Open y el WTA 1.000 de Cincinnati. Específicamente en el UsOpen, la estadounidense mostró un buen nivel de forma y compitió con gran carácter. Empezó con apuros y perdió el saque de forma inmediata contra una Muchova que ganó doce de los últimos catorce partidos disputados en Nueva York.

The journey and love for the game never stops ✨ So thankful for the freedom I felt in my body and deeply moved by the continued support. 💪🎾 pic.twitter.com/cqra4N73Ew — Venus Williams (@Venuseswilliams) August 27, 2025

Hoy el mundo del tenis espera el regreso de alguna de las Williams, sea quien sea. El deporte añora temporadas emblemáticas y su dinastía.

