Masters 1000 de Cincinnati: Alcaraz campeón tras abandono de Sinner

El español, número 2 del mundo, aprieta el ranking mundial con el # 1 a una semana del USOpen 2025

El tenista español Carlos Alcaraz conquistó este lunes 18 de agosto el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera, después del abandono del número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien defendía el título.

Sinner decidió retirarse con apenas 23 minutos disputados y con un marcador adverso de 5-0 en contra. Tras la final, Alcaraz dejó un mensaje en la cámara de televisión: “Lo siento Jannik”.

So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

Rivalidad con Sinner

Hace justo un mes, ambos se habían enfrentado en la final de Wimbledon 2025, donde el italiano salió victorioso. En lo que va del año, todos sus enfrentamientos se habían dado en finales: Roma y Roland Garros para Alcaraz, Wimbledon para Sinner.

Sinner comenzó la final con dificultades, entregando su primer servicio en blanco, un arranque poco común en él. Alcaraz aprovechó la oportunidad y colocó el 3-0 con autoridad.

Un final inesperado

El italiano, sin reacción ni conexión con su equipo, pidió atención médica con el marcador en 5-0. Según reportó a los doctores, no sentía control sobre su cuerpo y decidió no continuar.

Con este triunfo, Alcaraz añade Cincinnati a sus vitrinas, su sexto título de la temporada, tras ganar en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s.

El impacto en el ranking ATP

En su camino al título, el murciano derrotó a rivales como Rublev, Zverev y finalmente a Sinner. Es la segunda vez que disputaba esta final: en 2023 cayó ante Novak Djokovic.

Con esta victoria, Alcaraz recorta distancia en el ranking ATP antes del inicio del US Open 2025, donde Sinner defiende el título.

La derrota corta la racha de 26 victorias consecutivas en pista rápida de Sinner, un registro solo igualado este siglo por Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

