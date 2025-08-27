Daniel Pintado no participará en el Mundial de Atletismo de Tokio

El campeón olímpico ecuatoriano no se ha recuperado completamente de la operación de cadera a la que se sometió en abril

El marchista ecuatoriano Daniel Pintado fue operado de la cadera en abril pasado.

Una de las esperanzas de medalla para Ecuador en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, Daniel Pintado, anunció este miércoles 27 de agosto de 2025 que no participará en la cita que tendrá como sede Tokio (Japón).

Lea también: Lesión de José 'Tin' Angulo: el delantero de Emelec entra en rehabilitación

A través de sus redes sociales, el campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha en París 2024 anunció el prematuro retiro. “Me toca aceptar que no estaré en el Campeonato Mundial; esta vez decidí cuidar de mí”, publicó en un video.

Barcelona SC vs Emelec: ¿Cuándo se juega el Clásico del Astillero? Leer más

El motivo de su ausencia es porque no ha logrado recuperarse completamente de la operación de cadera a la que se sometió en abril pasado. “La decisión me destrozó el corazón, pero no me rindo, aún me faltan muchos títulos”, agregó.

Y agradeció “a todos los que me acompañaron en este proceso. Nos vemos en el 2026”, con lo que también puso fin a su temporada en la que solo pudo participar en el Campeonato Nacional de Marcha, donde ganó la medalla de oro en los 35 km.

Operación de cadera

Para luego ser operado en España de una lesión del labrum, que es un anillo de fibrocartílago que rodea el borde del acetábulo (la parte de la pelvis que forma la articulación de la cadera).

El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 se desarrollará del 13 al 21 de septiembre de 2025 en la capital japonesa.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!