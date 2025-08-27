Lesión de José 'Tin' Angulo: el delantero de Emelec entra en rehabilitación

El jugador del Bombillo vuelve a sufrir un nuevo revés a menos de 7 meses de haber tenido una dolencia similar

Angulo cuando firmó oficialmente con el Bombillo y fue presentado en junio pasado.

José “Tin” Angulo será baja por al menos dos semanas tras sufrir un desgarro miofacial de grado I en el cuádriceps izquierdo, según confirmó Emelec mediante un informe médico publicado en redes sociales. El delantero inició de inmediato su proceso de rehabilitación y podría estar disponible para enfrentar a Aucas el próximo sábado 30 de agosto.

Este último revés físico se suma a una fractura meniscal que Angulo sufrió el pasado enero durante su estreno con Unión de Santa Fe de Argentina, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas tras una intervención quirúrgica. Pese a esto, Emelec decidió ficharlo, aunque inicialmente su llegada estuvo en duda debido a que no superó los exámenes médicos... finalmente fue incorporado al plantel

Casos similares recientes

En el fútbol ecuatoriano, no son una novedad las lesiones que desafían la planificación del equipo. A modo de referencia, el defensor Juan Carlos Paredes sufrió una fractura de tibia que lo alejó de las canchas por un tiempo indefinido en 2019, después de un tenso duelo con Barcelona SC.

También, aunque no relacionado directamente con lesiones musculares, Ángel Mena afrontó una distensión isquiotibial justo antes de una Copa América, pero logró recuperarse a tiempo para participar.

Siga leyendo: (Eliminatorias 2026: ¿Cuándo vuelven a jugar las selecciones de Sudamérica?)

La vuelta de Tin Angulo está en camino, pero su historial reciente exige prudencia. El club confía en que recupere su forma sin recaídas, aunque el cuerpo médico tendrá la palabra final. Los hinchas esperan que, tras este turbulento tramo lleno de reveses físicos, el delantero pueda retomar su poder ofensivo y ser una pieza clave para la segunda parte del torneo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!