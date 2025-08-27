Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Gonzalo Valle
Ecuador llega a la última doble fecha FIFA ya clasificado la Mundial 2026.Álex Lima / EX¨pRESO

Eliminatorias 2026: ¿Cuándo vuelven a jugar las selecciones de Sudamérica?

El continente se alista a recibir la última doble fecha FIFA entre el 4 y 9 de septiembre. Así será el calendario

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 están llegando a su fin, y el horizonte está marcado en el calendario: las jornadas 17 y 18 se disputarán en septiembre de 2025, y podrían definir el destino de varias selecciones en la carrera mundialista.

RELACIONADAS

Detalles oficiales del calendario

Fecha 17: Jueves 4 de septiembre de 2025

Todos los partidos se jugarán ese mismo día. Hora de Ecuador

  • 18:30 Paraguay vs. Ecuador

  • 18:30 Uruguay vs. Perú

  • 18:30 Colombia vs. Bolivia

  • 18:30 Argentina vs. Venezuela

  • 19:30 Brasil vs. Chile

Siga leyendo: (Deportivo Quito: fortalezas y riesgos en su camino hacia el Nacional de Ascenso 2025)

Fecha 18: Martes 9 de septiembre de 2025

Una vez más, todos los duelos se concentran en esa fecha.

  • 18:00 Ecuador vs. Argentina

  • 18:30 Perú vs. Paraguay

  • 18:30 Venezuela vs. Colombia

  • 18:30 Bolivia vs. Brasil

  • 18:30 Chile vs. Uruguay

¿Qué está en juego?

Liga de básquet Pro

Liga BasquetPro: llaves de semifinales inician en Guayaquil

Leer más

Este tramo final será clave para definir los seis cupos directos que otorga CONMEBOL para el Mundial 2026, así como el posible repechaje para la séptima plaza.

Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su clasificación

Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia aún mantienen vivo el sueño de clasificar directamente.

Perú apunta al repechaje, mientras que Chile ya quedó eliminado.

Ojo a la rueda final de partidos, con duelos de alto voltaje como Venezuela vs. Colombia, Argentina vs. Venezuela y Brasil vs. Chile, que pueden inclinar la balanza final.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC vs Emelec: ¿Cuándo se juega el Clásico del Astillero?

  2. Crimen en La Libertad: Se busca a asesinos del director de clínica de rehabilitación

  3. ¿Dónde se comprometieron Taylor Swift y Travis Kelce? Su papá lo explica todo

  4. Escándalo de fraude en Argentina golpea a médicos ecuatorianos y los deja en el limbo

  5. Prohíben celulares en entidad del Gobierno de Ecuador: ¿Qué buscan con la medida?

LO MÁS VISTO

  1. Rafael Correa rompe el silencio sobre Fausto Jarrín: “Es mano derecha de Noboa”

  2. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  3. "Hay que levantar la bandera de Quito, no la foto del señor Correa": Paco Moncayo

  4. Consulta con tu cédula si cobras el bono de septiembre 2025 en el MIES o BanEcuador

  5. Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

Te recomendamos