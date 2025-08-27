Eliminatorias 2026: ¿Cuándo vuelven a jugar las selecciones de Sudamérica?
El continente se alista a recibir la última doble fecha FIFA entre el 4 y 9 de septiembre. Así será el calendario
Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 están llegando a su fin, y el horizonte está marcado en el calendario: las jornadas 17 y 18 se disputarán en septiembre de 2025, y podrían definir el destino de varias selecciones en la carrera mundialista.
Detalles oficiales del calendario
Fecha 17: Jueves 4 de septiembre de 2025
Todos los partidos se jugarán ese mismo día. Hora de Ecuador
- 18:30 Paraguay vs. Ecuador
- 18:30 Uruguay vs. Perú
- 18:30 Colombia vs. Bolivia
- 18:30 Argentina vs. Venezuela
- 19:30 Brasil vs. Chile
Fecha 18: Martes 9 de septiembre de 2025
Una vez más, todos los duelos se concentran en esa fecha.
- 18:00 Ecuador vs. Argentina
- 18:30 Perú vs. Paraguay
- 18:30 Venezuela vs. Colombia
- 18:30 Bolivia vs. Brasil
- 18:30 Chile vs. Uruguay
¿Qué está en juego?
Este tramo final será clave para definir los seis cupos directos que otorga CONMEBOL para el Mundial 2026, así como el posible repechaje para la séptima plaza.
Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su clasificación
Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia aún mantienen vivo el sueño de clasificar directamente.
Perú apunta al repechaje, mientras que Chile ya quedó eliminado.
Ojo a la rueda final de partidos, con duelos de alto voltaje como Venezuela vs. Colombia, Argentina vs. Venezuela y Brasil vs. Chile, que pueden inclinar la balanza final.
