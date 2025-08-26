Liga BasquetPro: llaves de semifinales inician en Guayaquil

Cesto a cesto, Barcelona Caballito, Importadora Alvarado de Ambato, Jorge Guzmán de Loja y Cuenca Básquet se convirtieron en semifinalistas de la Liga BasquetPro. Las mismas arrancarán este miércoles 27 de septiembre de 2025 en Guayaquil.

Las llaves, que se resolverán al mejor de cinco partidos, quedaron definidas de la siguiente manera: Los Amarillos enfrentarán al cuadro lojano, mientras que, en el otro cruce, ambateños y cuencanos definirán al segundo finalista.

“Este año, la Liga es más fuerte que nunca; todos los quintetos se han mostrado bastante competitivos”, mencionó el presidente de la Liga BasquetPro, Mario Gordón.

Camino a semis

De los cuatro, el principal favorito es Importadora Alvarado, conocido también como Dragones, que fue el ganador de la primera fase, en la que los 10 quintetos participantes se enfrentaron en partidos de ida y vuelta, con 33 puntos en 18 partidos.

Por detrás de los tungurahuenses compartieron la segunda plaza canarios y lojanos, con 31 unidades cada uno, únicamente separados por la diferencia de canastas anotadas. La cuarta plaza fue para el otro semifinalista, Cuenca Básquet, con 28 puntos.

Para llegar a esta instancia decisiva, los Dragones dejaron en el camino, por un global de 3-2, a San Antonio Gold de Machala; con ese mismo marcador avanzaron los cuencanos, que doblegaron a Leones de Riobamba en el último partido por un apretado 83-82.

Por su parte, Barcelona fue mejor en tres de los cinco cotejos que disputaron ante Piratas de Ibarra. “Todos los equipos han teniendo un buen desempeño para llegar a esta instancia y nosotros vamos a seguir trabajando de la mejor manera para llegar a la final”, aseguró el jugador de Barcelona Jair Roldán.

De los semifinalistas, el único que no tuvo problemas para clasificar a esta ronda fue el Club Deportivo de Baloncesto Jorge Guzmán, que se impuso por 3-0 a Zamora Jaguars de Zamora Chinchipe.

La primera semifinal empezará este miércoles 27 de agosto de 2025 en el coliseo Abel Jiménez Parra de Guayaquil. CORTESÍA

Calendario de playoffs

La primera semifinal empezará este miércoles 27 de agosto de 2025 en el coliseo Abel Jiménez Parra de Guayaquil, donde Barcelona recibirá a Jorge Guzmán, a partir de las 20:00. El segundo encuentro también será en la ciudad portuaria este viernes.

Los playoffs continuarán el lunes 1 de septiembre de 2025 en el coliseo Ciudad de Loja, escenario que albergará el cuarto partido. De ser necesario, el quinto compromiso se disputará en el Abel Jiménez Parra el 6 de septiembre.

La segunda, entre Importadora Alvarado y Cuenca Básquet, se desarrollará desde este jueves 28 de agosto de 2025, con su primer partido en el coliseo Cerrado de los Deportes de Ambato, donde también se realizará el segundo encuentro, el sábado 30.

La serie se trasladará a Cuenca el martes 2 de septiembre, para el tercer encuentro, que tendrá como sede el coliseo Jefferson Pérez Quezada, el cual también albergará el cuarto enfrentamiento. De darse el caso, el quinto cotejo será en Ambato, el 7 de septiembre.

