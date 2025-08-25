LigaPro: Así quedó la tabla de posiciones luego del triunfo de Orense en la fecha 26

La fecha 26 de la LigaPro se bajó el telón en Machala, donde Orense venció 3-1 a Delfín en el estadio Nueve de Mayo, y la parte alta de la tabla, dominada de principio a fin por Independiente del Valle. El conjunto de IDV alcanzó los 56 puntos y un gol diferencia de +25, cifras que lo colocan como líder indiscutido.

Barcelona, gracias a su victoria por la mínima ante Vinotinto, marcha segundo con 47 unidades, mientras que Liga de Quito ocupa el tercer puesto con 44.

Orense con su victoria de 3-1 se mete en el hexagonal por el titulo a falta de 4 fechas, los bananeros sumaron 41 unidades.

Así queda la tabla de posiciones de LigaPro 2025

Los últimos son los que más sufren

El contraste se vive en el sótano, donde la lucha por la permanencia se enciende cada vez más. Ninguno de los colistas logró sumar en esta jornada. Mushuc Runa volvió a tropezar, cayó 2-1 con Macará y permanece último con apenas 20 puntos. Vinotinto se quedó en 24 tras perder con Barcelona.

Técnico Universitario alargó su mala racha con una derrota 2-1 frente a Universidad Católica, y Manta tampoco aprovechó la localía al ser superado 1-0 por Deportivo Cuenca. Con este panorama, el cuarteto de equipos está condenado, de momento, a disputar el torneo del descenso.

Así se juega el torneo LigaPro 2025

La LigaPro 2025 no se juega, se sufre. Esto es otra cosa, otro nivel. Nada de formatos relajados ni campeonatos con piloto automático. Aquí cada fecha es guerra, y cada punto, una joya. Son 30 jornadas a cuchillo en la primera fase… y después viene lo sabroso. Aquí puede ver la tabla de posiciones en vivo.

Barcelona ganó por la mínima a Vinotinto, pero con un criticado juego.

Los seis de arriba no descansan: se van directo al hexagonal final, donde se define el campeón. ¡Ahí no hay margen de error! Se pelea por la corona y por los 3 cupos a Copa Libertadores. Solo los mejores sobreviven. ¿Sudamericana? También hay 3 boletos ahí. El que pestañea… se queda sin premio.

Pero ojo, que del séptimo al duodécimo no se van de vacaciones. Arman su propio minitorneo para pelear el último pasaje a la Sudamericana.

Y el drama real está abajo: del puesto 13 al 16 se forma el cuadrangular del terror. Dos bajan directo a la B. ¡Aquí no hay perdón ni VAR que valga! En esta LigaPro 2025, o te salvas o te vas. Así de simple.

