Claudio Spinelli, el goleador de IDV se revaloriza

El artillero habló con EXPRESO y confirma que no llegó con las expectativas de triunfar, pero “todo se está dando”

El valor actual de Spinelli en el mercado es de 800.000 dólares, aún cuando a inicios de temporada llegó con un costo de $ 350.000.

Los 18 goles en 34 partidos son la presentación más letal del delantero argentino Claudio Spinelli, quien se ha convertido en la carta de gol de Independiente del Valle dirigido por el español Javier Rabanal.

Lea también: Marcos Olmedo y otros futbolistas ecuatorianos que murieron en accidentes de tránsito

El argentino, nacido en Buenos Aires hace 28 años, llegó a Ecuador en esta temporada y el fin de semana fue el verdugo de Emelec en el 1-0 del estadio Capwell, no en vano es una de las figuras del actual líder de la LigaPro que se pone a 9 puntos de ventaja de Barcelona (2°) y a 12 del tercero, Liga de Quito.

De La Canchita a la gloria: Astillero FC clasifica a Copa Ecuador 2026 Leer más

“Tenemos una importante diferencia de puntos, ahora lo importante es mantenerla; si es posible ampliarla ganando los partidos que nos quedan”, señaló en conversación en EXPRESO el artillero, quien lleva marcados ya 11 tantos en el actual campeonato nacional.

Spinelli confiesa que cuando llegó no esperaba tener tan buen presente. “Claro que venía con la mentalidad de hacer goles, que me vaya bien, de afirmarme, pero no de registros así... gracias a Dios está pasando”.

Su pase se revalorizó

El buen rendimiento le ha permitido a Claudio revalorizarse en el mercado. De costar $350.000 cuando llegó a Independiente proveniente de Defensor Sporting de Uruguay, ahora vale $800.000. Así lo revela la página especializada Transfermarkt que recuerda que Spinelli tiene contrato en IDV hasta 2027.

Actualmente, los Rayados son punteros del certamen local, con 56 unidades. Además, están clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y a los 16avos de la Copa Ecuador, torneo en el que, paradójicamente, aún no ha marcado.

El delantero argentino Claudio Spinelli (c) grita el único gol con que Independiente venció a Emelec. Freddy Rodríguez / Expreso

El fútbol en Ecuador

Spinelli, quien jugó en clubes de su país como Tigre, donde debutó en 2017, Argentinos Juniors, Lanús, entre otros de Uruguay, Italia, Eslovaquia, Israel y Ucrania, analizó desde su experiencia el nivel del fútbol ecuatoriano.

“El torneo local es muy competitivo; lo único malo quizás es que todos se quejan de los árbitros, lamentablemente. Al principio no entendía mucho el porqué; luego empecé a mirar más los partidos y comprendí”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si también reclama mucho a los jueces, el bonaerense remarcó que antes no se quejaba casi nunca; sin embargo, “creo que ahora me acostumbré y lo hago también, pero muy poco (sonríe)”.

Tres torneos

Los Negriazules se encuentran disputando la LigaPro Ecuador, los cuartos de final de la Copa Sudamericana -donde enfrentarán al colombiano Once Caldas-, y los 16avos de la Copa Ecuador. Y según Spinelli “hay plantel para hacerlo”.

“Para lograr cosas importantes no tenemos presión, estamos trabajando día a día y estamos tranquilos”, aseguró, pero no se animó a inclinarse por alguno de los torneos en los que participa.

Ahora, el artillero de Independiente se prepara para jugar ante Técnico Universitario, por la fecha 27 Liga Pro, donde buscará acercarse a la punta de los máximos goleadores, liderada por Byron Palacios, de Universidad Católica, con 16 conquistas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!