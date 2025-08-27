Barcelona SC vs Emelec: ¿Cuándo se juega el Clásico del Astillero?

A un mes del final de la Fase Inicial de la LigaPro aún queda uno de los partidos más esperados del año. Así llegan

En el último Clásico, en mayo, ganó Barcelona SC 2-0 a Emelec en el Monumental.

El Clásico del Astillero entre Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec, uno de los encuentros más esperados del fútbol ecuatoriano, se disputará el domingo 14 de septiembre de 2025, a las 17:30 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada. En el primer Clásico, jugado en mayo, en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Barcelona SC se impuso por 2-0, resultado que le permitió consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Así llegan los equipos

Hasta la fecha 26 de la LigaPro 2025, Independiente del Valle lidera el campeonato con 56 puntos, seguido por Barcelona SC con 47 puntos y Liga de Quito con 44 puntos. Por su parte, Emelec se encuentra en la novena posición con 35 puntos.

Este Clásico del Astillero se perfila como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo. Barcelona SC buscará consolidar su posición en la parte alta de la tabla (actualmente es 2°), mientras que Emelec (9°) intentará acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El encuentro promete ser una fiesta del fútbol ecuatoriano, con la pasión y la rivalidad que caracterizan a este histórico enfrentamiento. Los aficionados de ambos equipos esperan con ansias este duelo que, sin duda, marcará un hito en la temporada 2025 de la LigaPro.

