Lionel Messi en Ecuador: el esperado partido que marcaría su adiós en eliminatorias

Lionel Messi podría jugar en Ecuador: la Pulga en la antesala de su despedida histórica

La posibilidad se siente como un temblor en el corazón de los seguidores ecuatorianos de Lionel Messi que podría pisar suelo ecuatoriano antes de cerrar su ciclo en eliminatorias.

Tras confirmar que el partido ante Venezuela en Buenos Aires será su despedida oficial de las eliminatorias en su tierra Argentina, todos los focos se giran hacia Guayaquil.

La gran despedida de Guayaquil

El 9 de septiembre, la selección argentina visitará el estadio Monumental y la pregunta es inevitable: ¿lo veremos a Messi en acción en Ecuador?

El entrenador Lionel Scaloni fue claro: “En principio todos los jugadores van a viajar a Guayaquil, dependiendo de sanciones o lesiones”.

La emoción crece, porque Messi mismo había anticipado que el duelo ante Venezuela sería especial, acompañado por su familia. Y aunque no confirmó amistosos futuros, el mensaje es evidente: cada encuentro que dispute deja huella, y Ecuador podría ser testigo de un capítulo más de su historia.

Scaloni pide que disfruten el presente de Messi

El entrenador argentino entiende la magnitud del momento: “Si es verdad que es su último partido por eliminatorias hay que disfrutarlo… Hoy está y hay que disfrutarlo”.

Los números de Ecuador vs Argentina

Se despide una leyenda en Guayaquil

No se trata solo de fútbol; se trata de presencia, de admiración, de emoción pura. Los ecuatorianos recuerdan cada visita de figuras mundiales, pero Messi es otra dimensión: el hombre que cambió generaciones, que definió finales, que convirtió su nombre en sinónimo de fútbol.

En Guayaquil, la ciudad se imagina llena, los cánticos resonando, el césped testigo de un instante que quedará en la memoria. Messi caminando por la cancha, controlando el balón, sonriendo a la tribuna, quizá por última vez en un partido oficial de eliminatorias en Ecuador.

La cuenta regresiva ha comenzado. Más allá del resultado, la historia se escribirá con su firma. Y si la Pulga viene, Ecuador no solo verá a un jugador: verá una leyenda haciendo historia una vez más. Scaloni dijo que si venía el 10.

