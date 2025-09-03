Paraguay vs. Ecuador: Horarios en el mundo para ver el partido de eliminatorias

Por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Ecuador visita a Paraguay en Asunción

Por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Ecuador tendrá una exigente visita a Paraguay, este jueves 4 de septiembre, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

La Tri, que ya está clasificada a la Copa del Mundo, buscará sumar su primer triunfo en suelo paraguayo para mantenerse en el segundo lugar de la competencia, mientras que la Albirroja busca una victoria que le permita sellar su boleto a la cita mundialista.

El técnico Sebastián Beccacece cuenta con equipo completo con el regreso del arquero Hernán Galíndez, quien se lesionó previo al encuentro ante Brasil, y que se perfila como el titular ante Paraguay.

El seleccionador de Ecuador afirmó que prevé un partido "de duelos, roces y fricciones" ante la Albirroja, a la que calificó como "un equipo con poderío en jugadas con balones detenidos".

Por su parte, Paraguay estará ante el reto de marcar goles y vulnerar la férrea defensa ecuatoriana, integrada, entre otros, por Piero Hincapié, recientemente contratado por el Arsenal inglés; Willian Pacho, del París Saint-Germain francés, y por Pervis Estupiñán, del Milán italiano.

El juego entre la Tricolor y la Albirroja será transmitido en vivo en Ecuador por el Canal del Fútbol, y en diferido por Teleamazonas.

Los horarios del partido Paraguay vs. Ecuador

Ecuador: 14:00

Paraguay: 20:30

Chile: 19:30

Estados Unidos: 19:30

España e Italia: 01:30 del viernes 5 de septiembre

