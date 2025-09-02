Copa Ecuador 2025: fechas, horarios y partidos confirmados para los octavos de final

Los equipos ya conocen día y hora para sus partidos en busca de avanzar entre los ocho mejores del torneo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer la programación de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, que se disputarán desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre en busca de definir a los ocho mejores equipos del torneo.

Aucas y Deportivo Cuenca, en el estadio Gonzalo Pozo, el miércoles 10 de septiembre, serán los que den inicio a esta nueva etapa de la competencia que premia al campeón con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Leones del Norte y Emelec continuarán con los duelos, el miércoles 17 de septiembre, en el estadio Olímpico de Ibarra, y al siguiente día, 9 de Octubre recibirá a El Nacional, vigente monarca de la competencia.

Cuenca Juniors, que dio la sorpresa en la anterior fase al eliminar a Barcelona SC, será local ante la Cantera de Pastaza, el miércoles 24 de septiembre, mientras que Liga de Portoviejo abrirá los encuentros en octubre cuando enfrente a Universidad Católica (miércoles 1 de octubre). El jueves 2 de octubre, Deportivo Santo Domingo jugará ante Guayaquil City.

Independiente del Valle tendrá acción el martes 8 de octubre cuando visite a Gualaceo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, y Liga de Quito cerrará los octavos de final al enfrentar a San Antonio, el miércoles 9 de octubre en Ibarra.

Así quedó la programación de los octavos de final

Emelec visitará a Leones del Norte por la Copa Ecuador 2025. API

10 de septiembre

Aucas vs. Deportivo Cuenca

19:00 - Estadio Gonzalo Pozo

17 de septiembre

Leones del Norte vs. Emelec

16:00 - Estadio Olímpico de Ibarra

18 de septiembre

9 de Octubre vs. El Nacional

17:00 - por definir

24 de septiembre

Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza

16:00 - Estadio Alejandro Serrano Aguilar

1 de octubre

Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica

19:00 - Estadio Reales Tamarindos

2 de octubre

Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City

19:00 - Estadio Etho Vega

8 de octubre

Gualaceo vs. Independiente del Valle

19:00 - Estadio Alejandro Serrano Aguilar

9 de octubre

San Antonio vs. Liga de Quito

19:00 - Estadio Olímpico de Ibarra

