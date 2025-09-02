Copa Ecuador 2025: fechas, horarios y partidos confirmados para los octavos de final
Los equipos ya conocen día y hora para sus partidos en busca de avanzar entre los ocho mejores del torneo
La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer la programación de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, que se disputarán desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre en busca de definir a los ocho mejores equipos del torneo.
Aucas y Deportivo Cuenca, en el estadio Gonzalo Pozo, el miércoles 10 de septiembre, serán los que den inicio a esta nueva etapa de la competencia que premia al campeón con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Leones del Norte y Emelec continuarán con los duelos, el miércoles 17 de septiembre, en el estadio Olímpico de Ibarra, y al siguiente día, 9 de Octubre recibirá a El Nacional, vigente monarca de la competencia.
Cuenca Juniors, que dio la sorpresa en la anterior fase al eliminar a Barcelona SC, será local ante la Cantera de Pastaza, el miércoles 24 de septiembre, mientras que Liga de Portoviejo abrirá los encuentros en octubre cuando enfrente a Universidad Católica (miércoles 1 de octubre). El jueves 2 de octubre, Deportivo Santo Domingo jugará ante Guayaquil City.
Independiente del Valle tendrá acción el martes 8 de octubre cuando visite a Gualaceo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, y Liga de Quito cerrará los octavos de final al enfrentar a San Antonio, el miércoles 9 de octubre en Ibarra.
Así quedó la programación de los octavos de final
10 de septiembre
Aucas vs. Deportivo Cuenca
19:00 - Estadio Gonzalo Pozo
17 de septiembre
Leones del Norte vs. Emelec
16:00 - Estadio Olímpico de Ibarra
18 de septiembre
9 de Octubre vs. El Nacional
17:00 - por definir
24 de septiembre
Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza
16:00 - Estadio Alejandro Serrano Aguilar
1 de octubre
Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica
19:00 - Estadio Reales Tamarindos
2 de octubre
Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City
19:00 - Estadio Etho Vega
8 de octubre
Gualaceo vs. Independiente del Valle
19:00 - Estadio Alejandro Serrano Aguilar
9 de octubre
San Antonio vs. Liga de Quito
19:00 - Estadio Olímpico de Ibarra
