Copa Ecuador 2025, octavos de final, programación, día, hora, Liga de Quito, Independiente del valle, Emelec, Aucas, El Nacional
La Copa Ecuador 2025 iniciará la fase de octavos de final.EXPRESO

Copa Ecuador 2025: fechas, horarios y partidos confirmados para los octavos de final

Los equipos ya conocen día y hora para sus partidos en busca de avanzar entre los ocho mejores del torneo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer la programación de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, que se disputarán desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre en busca de definir a los ocho mejores equipos del torneo.

Aucas y Deportivo Cuenca, en el estadio Gonzalo Pozo, el miércoles 10 de septiembre, serán los que den inicio a esta nueva etapa de la competencia que premia al campeón con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Leones del Norte y Emelec continuarán con los duelos, el miércoles 17 de septiembre, en el estadio Olímpico de Ibarra, y al siguiente día, 9 de Octubre recibirá a El Nacional, vigente monarca de la competencia.

Cuenca Juniors, que dio la sorpresa en la anterior fase al eliminar a Barcelona SC, será local ante la Cantera de Pastaza, el miércoles 24 de septiembre, mientras que Liga de Portoviejo abrirá los encuentros en octubre cuando enfrente a Universidad Católica (miércoles 1 de octubre). El jueves 2 de octubre, Deportivo Santo Domingo jugará ante Guayaquil City.

Independiente del Valle tendrá acción el martes 8 de octubre cuando visite a Gualaceo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, y Liga de Quito cerrará los octavos de final al enfrentar a San Antonio, el miércoles 9 de octubre en Ibarra.

Así quedó la programación de los octavos de final

Emelec visitará a Leones del Norte por la Copa Ecuador 2025.API

10 de septiembre

Aucas vs. Deportivo Cuenca

19:00 - Estadio Gonzalo Pozo

17 de septiembre

Leones del Norte vs. Emelec

16:00 - Estadio Olímpico de Ibarra

18 de septiembre

9 de Octubre vs. El Nacional

17:00 - por definir

24 de septiembre

Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza

16:00 - Estadio Alejandro Serrano Aguilar

1 de octubre

Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica

19:00 - Estadio Reales Tamarindos

2 de octubre

Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City

19:00 - Estadio Etho Vega

8 de octubre

Gualaceo vs. Independiente del Valle

19:00 - Estadio Alejandro Serrano Aguilar

9 de octubre

San Antonio vs. Liga de Quito

19:00 - Estadio Olímpico de Ibarra

