Paraguay vs. Ecuador: La alineación de Beccacece para enfrentar a Alfaro

La Tri clasificada al Mundial 2026 busca puntos claves ante Paraguay en Asunción

Ecuador pisará el césped del Defensores del Chaco con la misión de seguir dejando huella rumbo al Mundial 2026. La noche paraguaya estará teñida de emociones encontradas: la alegría de volver a un Mundial después de 16 años se mezcla con la tensión de recibir a una Tri que viene decidida y confiada.

Para los guaraníes, lágrimas y risas serán parte de la misma historia; para Ecuador, una oportunidad de asegurarse un lugar estratégico en el grupo y saltar con fuerza hacia el sorteo.

Ecuador ya clasificada busca puntos en Paraguay

Trabajo en Buenos Aires y listos para Asunci´ón

La Tri trabajó en Buenos Aires y la tarde del miércoles 3 de septiembre viajó a Asunción, los entrenamientos en Argentina, fueron afinando tres bloques sólidos.

La defensa llega imponente desde Europa: Piero Hincapié y Willian Pacho como pilares en el centro, mientras Pervis Estupiñán y Joel Ordóñez cubren las bandas con velocidad y anticipación. La portería vuelve a ser de Hernán Galíndez, recuperado de su lesión, reemplazando a Gonzalo Valle, quien lo suplió ante Brasil.

Ojo con la alineación de Ecuador

El mediocampo brilla con Moisés Caicedo y Pedro Vite como motor, acompañados de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, capaces de encender la creatividad y romper líneas rivales. En la delantera, Enner Valencia y John Yeboah asumen la responsabilidad de transformar oportunidades en goles, respaldados por la amenaza constante de Leonardo Campana, Kevin Rodríguez y Alan Minda.

Alan Franco no estará ante Paraguay

La ausencia de Alan Franco por acumulación de amarillas será sentida, pero no detiene a un equipo que ha aprendido a jugar como bloque.

La posible alineación de Ecuador refleja equilibrio y ambición: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia.

Ecuador no solo busca puntos, busca dejar huella, imponer su fútbol y demostrar que su camino al Mundial 2026 está construido con talento, orden y un hambre insaciable de victoria.

