Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Paraguay vs. Ecuador, eliminatorias sudamericanas, Mundial 2026, día, hora, dónde ver, en vivo
Paraguay de Gustavo Alfaro recibe a Ecuador de Sebastián Beccacece.EXPRESO

Paraguay vs. Ecuador: dónde ver en vivo el partido por eliminatorias sudamericanas

Por la penúltima fecha de las eliminatorias, Ecuador visita a Paraguay con la mira en sumar su primer triunfo en Asunción

Ecuador disputará este jueves 4 de septiembre su penúltimo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 cuando desde las 18:30 (de Ecuador), visite a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

Te invitamos a leer: Ecuador vs. Paraguay: comparación de salarios entre Alfaro y Beccacece ¿Cuánto ganan?

La Tricolor, ya clasificada a la cita mundialista, con 25 unidades, buscará conseguir su primer triunfo en territorio paraguayo en la historia de las eliminatorias para así seguir firme en el segundo lugar de la competencia.

Las historias de los entrenadores argentinos Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece nacieron con el signo del éxito en Paraguay y Ecuador el mismo 5 de septiembre de 2024. Un año después, Alfaro registra 6 triunfos, 4 empates y una derrota, y Beccacece 4 triunfos, 5 empates y una caída. Ambos estrategas ya se encontraron en las eliminatorias con un empate sin goles en Quito.

Si Paraguay vence a Ecuador, los pupilos de Alfaro tendrán cupo asegurado en el Mundial, una experiencia que Paraguay vivió por última vez en Sudáfrica 2010. También les sirve un empate en Asunción para conseguir el boleto.

Los datos claves del Paraguay vs. Ecuador

Paraguay vs. Ecuador, eliminatorias sudamericanas, Mundial 2026, día, hora, dónde ver, en vivo
Ecuador y Paraguay empataron sin goles en duelo disputado en Quito en octubre de 2024.ANGELO CHAMBA / EXPRESO

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre

  • Hora: 18:30 (de Ecuador)

  • Estadio: Defensores del Chaco

  • Transmite: El Canal del Fútbol y Zapping

Así llegan los equipos

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Invasión de polillas en Guayaquil: ¿deberíamos preocuparnos por este fenómeno?

  2. Paraguay vs. Ecuador: dónde ver en vivo el partido por eliminatorias sudamericanas

  3. Eliminatorias 2025: así está Paraguay previo al duelo frente a Ecuador

  4. Fiscal se abstiene de acusar a cuatro guardaespaldas de alias Fito

  5. El reto del duelo en el trabajo: escaso apoyo laboral en Ecuador preocupa a expertos

LO MÁS VISTO

  1. Falleció Marvin Salas, el alcalde del cantón Nobol

  2. Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

  3. Caso Villavicencio: claves de la audiencia por asesinato del excandidato presidencial

  4. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  5. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

Te recomendamos