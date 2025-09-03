Paraguay vs. Ecuador: dónde ver en vivo el partido por eliminatorias sudamericanas

Por la penúltima fecha de las eliminatorias, Ecuador visita a Paraguay con la mira en sumar su primer triunfo en Asunción

Ecuador disputará este jueves 4 de septiembre su penúltimo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 cuando desde las 18:30 (de Ecuador), visite a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

Te invitamos a leer: Ecuador vs. Paraguay: comparación de salarios entre Alfaro y Beccacece ¿Cuánto ganan?

La Tricolor, ya clasificada a la cita mundialista, con 25 unidades, buscará conseguir su primer triunfo en territorio paraguayo en la historia de las eliminatorias para así seguir firme en el segundo lugar de la competencia.

Las historias de los entrenadores argentinos Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece nacieron con el signo del éxito en Paraguay y Ecuador el mismo 5 de septiembre de 2024. Un año después, Alfaro registra 6 triunfos, 4 empates y una derrota, y Beccacece 4 triunfos, 5 empates y una caída. Ambos estrategas ya se encontraron en las eliminatorias con un empate sin goles en Quito.

Si Paraguay vence a Ecuador, los pupilos de Alfaro tendrán cupo asegurado en el Mundial, una experiencia que Paraguay vivió por última vez en Sudáfrica 2010. También les sirve un empate en Asunción para conseguir el boleto.

Los datos claves del Paraguay vs. Ecuador

Ecuador y Paraguay empataron sin goles en duelo disputado en Quito en octubre de 2024. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Hora: 18:30 (de Ecuador)

Estadio: Defensores del Chaco

Transmite: El Canal del Fútbol y Zapping

Así llegan los equipos

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!