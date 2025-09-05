Expreso
Charly García y Lionel Messi
Un encuentro que reune a dos celebridades argentinas reconocidas a nivel mundial. La foto fue publicada en el Instagram de Charly.Instagram: @charlygarcia

Charly García y Messi: un encuentro durante las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Eliminatorias Sudamericanas 2026, entre bendiciones Charly García se despide de Lionel Messi, su último partido como local

  • Verónica Cisneros 

El pasado 4 de septiembre en suelo argentino se disputaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Fue el último encuentro que Lionel Messi jugó en su país. La selección venció 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con dos goles del capitán.

El reconocimiento al número 10 se hizo sentir mediante las ovaciones de la multitud, que despidieron su participación como local. Tras el partido, el futbolista declaró: “Por edad, lo más lógico es que no llegue al Mundial 2026… voy partido a partido”. Sus hijos y su esposa lo acompañaron durante la jornada.

La histórica despedida tampoco pasó desapercibida para el cantante argentino Charly García, quien presenció el duelo desde las tribunas del River Plate, en una platea preferencial, trasladado en silla de ruedas por un colaborador.

Al finalizar, Charly visitó a los jugadores en los vestuarios y saludó a cada uno. Una foto inmortalizó el encuentro. En ella aparecen Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Reunión con Charly García y jugadores
Messi, Rosdrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Claudio Tapia y Charly García en los vestuarios del Estadio Monumental.x: @LANACION

Charly estuvo bastante tiempo junto a Messi e incluso, cuando el jugador terminó de hablar con la prensa, ambos se retiraron juntos. En redes sociales, los comentarios coincidían en que fue “la reunión de dos grandes” algunos marcaron el momento como "muy conmovedor y emotivo", y comparaban el reconocimiento a nivel mundial que tienen ambos artistas. 

¿Cómo fue la despedida?

Charly García

Charly García recibe el título de Doctor Honoris Causa

Como si la reunión no hubiera sido inesperada, la despedida sorprendió en redes. En un video publicado en la cuenta X (antes Twitter), se puede ver a Lionel Messi en su auto, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo. Charly García se acercó al vehículo del capitán para despedirse.

El tumulto de personas alrededor comenzó a grabar el momento, y se escuchó un “Chau, que Dios te bendiga” por parte del cantante, acompañado de un apretón de manos. Messi correspondió con una sonrisa y dijo: “A ti también”

Luego, Charly lanzó un beso a la pareja, el encuentro finalizó después de esto. Esta reunión se suma a otros hitos memorables entre celebridades.

El cantante compartió el momento en sus redes con dos fotografías: en una se lo ve abrazado con Messi y en la otra mientras ambos se dan un apretón de manos. En el caption escribió: “Gracias Lionel Messi” acompañado de un emoji de corazón.

