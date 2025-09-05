Lionel Messi, adiós a Argentina: Estos números dejó en eliminatorias sudamericanas

El experimentado futbolista se despidió con cifras de figura, a pesar de su edad. Es el máximo goleador de las eliminatorias

Lo que representa Lionel Messi en la selección de Argentina va más allá de su trascendencia histórica. El experimentado atacante brilló con doblete en la goleada (3-0) de la Albiceleste frente Venezuela en el estadio Monumental (Buenos Aires), en un partido con ‘sabor’ a despedida ante su gente y con números que siguen resaltando a pesar de sus 38 años de edad.

Leo, que no pudo contener las lágrimas desde el calentamiento hasta que saltó al terreno de juego contra la Vinotinto, sumó 8 tantos en la tabla de goleadores. De momento, por delante del colombiano Luis Díaz (7), quedó como líder con esta cifra, a falta del último cotejo por disputar de las eliminatorias mundialistas y en el que no estará presente (frente a Ecuador).

A esta marca de la Pulga, como es conocido, se le suman las 3 asistencias de gol. Todo esto conseguido en 12 apariciones con el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Aunque las lesiones lo alejaron del resto de fechas, su aporte fue relevante.

Lionel Messi agradeció al público presente en el estadio Monumental de Buenos Aires en el duelo de Argentina ante Venezuela. JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

Messi debutó en procesos clasificatorios en 2005, para llegar a la Copa del Mundo de 2006. Desde entonces ha jugado seis ediciones de eliminatorias (para los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Registra en total 72 encuentros, con 36 anotaciones. Es el máximo goleador de la historia en eliminatorias sudamericanas, seguido por Luis Suárez (29) de Uruguay y Marcelo Moreno Martins (22) de Bolivia.

Ecuador fue la 'víctima' de Lionel Messi en Eliminatorias Sudamericanas

De casualidad, Lionel no podrá volver a convertir frente a la Tricolor, el seleccionado al que más veces le anotó (8) en eliminatorias. Fue efectivo ante todos, menos contra Brasil, rival ante el que terminó con ‘el arco cerrado’.

Tras la memorable noche en Buenos Aires del pasado jueves, el futbolista rosarino dejó un mensaje que antecede su inminente despedida de la Albiceleste, posiblemente después del Mundial 2026.

Esto dijo Messi en redes sociales de su último partido

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”, escribió Leo en su cuenta de la red social Instagram, junto a fotografías del duelo contra Venezuela.

Lionel Messi (d) de Argentina celebra un gol con sus compañeros en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 ante Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). Juan Ignacio Roncoroni

Títulos que ganó Lionel Messi con Argentina

De titular y con la cinta de capitán, Messi se encamina a un cierre de ciclo con la selección argentina con la participación en una nueva cita mundialista. A pesar de que su despedida se acerca, su extenso y exitoso periodo se refleja en dos títulos de Copa América (2021 y 2024), una Copa del Mundo (Qatar 2022) y una Finalissima (2022).

