Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Eliminatorias Copa Mu (15127424)
Lionel Messi de Argentina reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 ante Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina).JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

Lionel Messi: ¿Despedida o incertidumbre? El mensaje que dejó a todos en vilo

El jugador argentino publicó en redes sociales un mensaje que preocupa sobre su continuidad con la Albiceleste en el Mundial

Lionel Messi volvió a ser el centro de atención en la selección argentina el pasado jueves 4 de agosto. En el Estadio Monumental, el capitán no solo brilló con un doblete en la goleada 3-0 a Venezuela, sino que también dejó un mensaje en sus redes sociales que generó más dudas que certezas sobre su futuro con la Albiceleste.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

El partido, que se especulaba era su último de eliminatorias en su país, dejó a un Messi visiblemente emocionado. Un día después del encuentro, publicó un sentido mensaje en el que agradecía a los aficionados por su apoyo incondicional. Pero una frase en particular capturó toda la atención: "Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!".

RELACIONADAS

Esta declaración reabrió el debate sobre su participación en el Mundial 2026. A sus 38 años, una edad avanzada para el fútbol de alto rendimiento, el astro argentino mantiene en vilo a los hinchas. La incertidumbre se intensifica con la confirmación de que no jugará el próximo partido contra Ecuador en Guayaquil (el martes 9 de septiembre), sellando así su despedida como local de la mejor manera posible: con dos goles y una ovación inolvidable.

Eliminatorias Copa Mu (15127384)
Lionel Messi (d) de Argentina celebra un gol con sus compañeros en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 ante Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina).Juan Ignacio Roncoroni
fifa copa del mundo

Mundial de la FIFA con 64 equipos: La propuesta de Conmebol, ¿Cuál es la intención?

Leer más

Mientras los aficionados se preguntan si este fue el adiós definitivo o solo una pausa en su carrera internacional, Leo disfruta de cada momento con la Albiceleste y del cariño del público, que lo despidió como la leyenda que ya es.

RELACIONADAS

¿Cuántos goles lleva Messi en las Eliminatorias Sudamericanas?

Messi dijo adiós a la casi finalizada eliminatoria sudamericana y, pese a su edad, las estadísticas que deja son para resaltar. El experimentado atacante y que hoy continúa su carrera en Inter Miami cerró su participación con 8 goles y 3 asistencias en 12 partidos en los que jugó, además no fue expulsado y tampoco recibió tarjetas amarillas.

Publicación de Lionel Messi en Instagram

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dejan abandonados 336 cangrejos en la Caraguay para huir del control por la veda

  2. Temblor en Ecuador: Sismo fue sentido en varias localidades este 5 de septiembre

  3. Asamblea respalda que Cártel de Los Soles y Tren de Aragua son grupos terroristas

  4. Vuelos suspendidos en Quito: conoce las fechas de cierres programados

  5. ¿Tu familiar está deprimido? Señales de alerta y 10 pautas esenciales para apoyarle

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  2. José Serrano creó una versión del crimen de Villavicencio que protegía a Jordán

  3. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

  4. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  5. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

Te recomendamos