Thiago Almada
Thiago Almada (i) asumiría un rol más protagonista ante la Tri, como posible reemplazo de Messi.cortesía

Ecuador vs. Argentina: los posibles sustitutos de Messi y Cuti Romero en Guayaquil

Sin Messi ni Romero, Scaloni mueve sus fichas con dos jóvenes que buscan confirmar su jerarquía

  • Redacción Expreso

El atacante Thiago Almada y el defensa central Leonardo Balerdi serían los elegidos por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para suplir las ausencias de Lionel Messi y Cristian ‘Cuti’ Romero ante Ecuador el próximo martes 9 de septiembre.

(Le puede interesar: Ecuador confirmó cuatro amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre)

El capitán, tras consensuar con el DT Scaloni, decidió no viajar a Guayaquil para priorizar el descanso de cara al tramo final de la temporada con Inter Miami. En tanto que Romero, defensor del Tottenham, quedó suspendido por acumulación de amarillas.

En este escenario, las miradas apuntan a sus posibles reemplazantes siendo Almada la principal opción para cubrir el lugar de Messi en la zona ofensiva. El mediapunta de Atlanta United ya mostró personalidad y desequilibrio en la victoria 3-0 ante Venezuela, y se perfila para asumir un rol más protagónico.

Balerdi
Balerdi ha jugado 6 de 9 partidos posibles con la albiceleste en estas eliminatorias.cortesía

También se barajan alternativas como Valentín Carboni o incluso un esquema con doble nueve, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela cerca del repechaje: qué necesita para seguir soñando con el Mundial 2026

Balerdi, en búsqueda de más minutos

En la defensa, todo indica que Leonardo Balerdi sería el elegido para ocupar la vacante de Cuti Romero. El zaguero del Olympique de Marsella, con rodaje en Europa y buen presente, tendría la oportunidad de consolidarse en la última línea albiceleste.

Tras la goleada ante la Vinotinto, con las emotivas despedidas de Messi y Nicolás Otamendi en partidos oficiales en Argentina, el plantel continuó trabajando este sábado 6 de septiembre en Ezeiza con tareas regenerativas y prácticas técnicas.

