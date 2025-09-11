Expreso
Eduardo Serrano, murió en Estados Unidos a los 82 años.
Eduardo Serrano, murió en Estados Unidos a los 82 años.Archivo

Murió Eduardo Serrano, leyenda de las telenovelas venezolanas

Su hja Magaly Serrano difundió un mensaje en redes sociales para anunciar su partida

El actor venezolano Eduardo Serrano, referente de la televisión latinoamericana, falleció en Estados Unidos a los 82 años. La noticia fue confirmada por su hija, Magaly Serrano, quien difundió un mensaje en redes sociales para anunciar su partida.

La despedida de su hija

En un extenso escrito, Magaly Serrano expresó su gratitud y cariño hacia su padre. “Este no es un adiós amor de mi vida... este es un ‘nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’”, compartió.

La hija del actor recordó momentos familiares y agradeció la oportunidad de haberlo tenido cerca durante sus últimos años. “Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos, todos y soy testigo”, escribió. “Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato”.

Trayectoria de Eduardo Serrano

Eduardo Serrano inició su carrera artística a los 14 años y se consolidó como uno de los galanes más reconocidos de la televisión venezolana. Participó en telenovelas emblemáticas como La Zulianita, Cumbres Borrascosas, La mujer perfecta, El cuerpo del deseo, Voltea pa’ que te enamores y Juana, la virgen.

Además de su trabajo en televisión, tuvo presencia en cine y teatro, convirtiéndose en un nombre habitual de la llamada época dorada de las telenovelas en América Latina.

La lucha contra el cáncer de Eduardo Serrano

En agosto de 2025, su familia informó que el actor había sido diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, así como otro cáncer en la vejiga. Serrano recibió quimioterapia y radioterapia como parte de su tratamiento.

Para cubrir los gastos médicos, su familia inició una campaña en GoFundMe, que logró recaudar miles de dólares gracias al apoyo de colegas y admiradores.

Legado en la televisión

El trabajo de Serrano dejó una marca en varias generaciones de televidentes. Sus personajes y su presencia en la pantalla lo convirtieron en uno de los actores más recordados de las producciones venezolanas exportadas a toda América Latina.

La noticia de su muerte ha generado una ola de mensajes en redes sociales, donde fanáticos y compañeros de profesión han expresado condolencias y han compartido recuerdos de su carrera.

