La cantante colombiana Karol G compartió la mañana de este jueves 6 de abril una denuncia en su cuenta de Instagram, en la que acusa a la revista mexicana 'GQ' de haber editado excesivamente su rostro y cuerpo en la foto de portada que ya circula en el país y otras zonas de Latinoamérica.

La antioqueña subió a la red social una selfie que develaba su aspecto al natural, sin maquillaje ni ningún tipo de retoque. Seguido a ella, en la misma publicación, compartió la polémica fotografía que con retoques adelgaza zonas como los pómulos, los brazos o el abdomen, lo que hacía lucir completamente distinta.

Portada de la revista GQ con Karol G. INSTAGRAM: KAROLG

Pese a que la cantante expresó que a pesar de dejar en claro la incomodidad con la foto, el equipó detrás del medio no hizo nada al respecto. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", declara la intérprete del tema 'TQG'.

Además, aprovechó la situación para criticar a la industria que impone canones de belleza y estereotipos inalcanzables. "Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", afirma y reitera a su público el mensaje de amor propio que ha predicado a lo largo de su carrera.