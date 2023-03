Aunque trataron de no hacerse notar, es imposible no reconocer que entre los colombianos existe química. Los seguidores de la 'Bichota' ya rumoreaban que la canción 'Tus gafitas' estaría dedicada al cantante urbano. Cabe reconocer que las gafas son muy representativas en el look del Ferxxo. Sin embargo, hace poco un video circula en redes sociales donde Karol G estaría acompañada de Salomón Villada Hoyos más conocido como Feid, ambos en un aeropuerto de Colombia.

Nuevamente fueron vistos juntos y tratando de huirle a las cámaras que no se pierden ni un solo movimiento. Esta vez ambos descendieron de un vehículo en la pista del aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín y luego se subieron a una avioneta que los esperaba.

Primero se ve a Karol G con su cabellera roja que la hace inconfundible subir a la avioneta y a pocos pasos más atrás está el famoso Feid. Él, por su parte, usa con un conjunto camuflado y con tapabocas negro, que no logra hacerlo pasar desapercibido por sus pantaloncillos.

Y es que si se hiciera una lista de los artistas más exitosos del mundo estarían ambos en la cima de la industria musical urbana. Esta no sería la primera vez en que dan que hablar por su inevitable coquetería. La interprete de 'Mañana será Bonito' invitó a su concierto al Ferxxo en la ciudad de Puerto Rico. Donde mostraron sus dotes de baile en el escenario, con movimientos sensuales que levantaron sospechas de lo sucedía entre los artistas.