Matthew McConaughey, su madre y su hijo protagonizan drama basado en hechos reales

The Lost Bus, el nuevo thriller de AppleTV+, reúne a tres generaciones de los McConaughey en una historia de supervivencia

Matthew McConaughey regresa a la pantalla con un proyecto muy personal: The Lost Bus, una película inspirada en el incendio forestal Camp Fire, ocurrido en California en 2018. El devastador suceso arrasó más de 150.000 acres y cobró la vida de 85 personas.

La cinta, dirigida por Paul Greengrass, sigue a Kevin McKay, un conductor de autobús que arriesga todo para salvar a 22 niños atrapados en medio del fuego. McConaughey interpreta al protagonista, mientras que su hijo Levi, de 17 años, debuta en el cine interpretando a su hijo en la ficción. La participación especial corre por cuenta de Kay McConaughey, madre del actor, quien asume el papel de su madre también en la pantalla.

Kay, de 93 años y actriz aficionada, actualmente vive con Matthew y su familia en Austin, Texas. Ella confesó a la revista People: “Desde que tengo memoria, quise ser actriz”. Más allá de su presencia frente a las cámaras, Kay ha dejado una huella profunda en su familia, transmitiendo su filosofía de vida: “Uno es lo que piensa. Si crees que eres tonto, lo eres. Si te crees inteligente, lo eres. Si piensas que eres guapo, también”.

Una madre orgullosa (demasiado)

Kay McConaughey admite haber cruzado ciertos límites cuando su hijo alcanzó la fama.

Aunque hoy tienen una relación entrañable, Matthew y su madre atravesaron una etapa de distanciamiento. “Durante unos ocho años, nuestras llamadas de los domingos eran cortas”, recuerda el actor. “Le contaba algo como hijo a madre y, días después, lo veía en el periódico. No podía evitarlo”.

La gota que derramó el vaso fue cuando Kay permitió a la prensa recorrer la casa donde creció Matthew, señalando frente a las cámaras: “Aquí dormía Matthew”. El actor vio la transmisión en televisión. “La llamé y le dije: ‘Mamá, ¿qué hiciste?’ Y ella, como si nada: ‘¿Qué? No pensé que te enterarías’”, cuenta entre risas.

Con el tiempo, la situación cambió. “Cuando me sentí seguro en mi carrera, pensé: que diga lo que quiera. Le dije: ‘Vamos sin reglas, mamá’”. Desde entonces, Kay lo acompaña a alfombras rojas y eventos, sin filtros. “Ahora es mucho más divertido”, asegura McConaughey.

The Lost Bus se estrena el 3 de octubre en AppleTV+.

