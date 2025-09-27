Selena Gomez se casa con Benny Blanco: fotos y detalles de la boda

La cantante y actriz Selena Gomez contrajo matrimonio con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia privada realizada este sábado 27 de septiembre de 2025 en una residencia ubicada en la zona de Montecito, California. La noticia fue confirmada por ambos a través de redes sociales, donde compartieron imágenes exclusivas del evento.

La pareja, que había oficializado su compromiso en diciembre de 2024, celebró su unión en una ceremonia íntima que reunió a familiares, amigos cercanos y algunas figuras del entretenimiento, entre ellas Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short y Ed Sheeran.

Un romance que creció fuera del foco mediático

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su relación a mediados de 2023, aunque no fue sino hasta diciembre de ese año que la artista confirmó públicamente su vínculo con el productor, destacando su “apoyo incondicional” y su respeto mutuo como claves en la relación.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una vida sentimental relativamente alejada del ojo mediático, aunque no exenta de muestras públicas de cariño. En marzo de 2025, sorprendieron al lanzar juntos el álbum I Said I Love You First, un proyecto colaborativo que mezcla pop, R&B y baladas, con letras centradas en el amor y la vulnerabilidad.

La boda con Benny Blanco marca no solo un hito en su vida personal, sino también un símbolo de crecimiento, resiliencia y nuevos comienzos para una de las artistas más influyentes de su generación.

Selena Gomez se casó este sábado. Cortesía

