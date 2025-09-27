Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
Boda de Selena Gomez y Benny Blanco.Cortesía

Selena Gomez se casa con Benny Blanco: fotos y detalles de la boda

La cantante publicó fotos en sus redes sociales 

La cantante y actriz Selena Gomez contrajo matrimonio con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia privada realizada este sábado 27 de septiembre de 2025 en una residencia ubicada en la zona de Montecito, California. La noticia fue confirmada por ambos a través de redes sociales, donde compartieron imágenes exclusivas del evento.

La pareja, que había oficializado su compromiso en diciembre de 2024, celebró su unión en una ceremonia íntima que reunió a familiares, amigos cercanos y algunas figuras del entretenimiento, entre ellas Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short y Ed Sheeran.

Magnus R Troy, cantante ecuatoriano asesinado en Quito.

¿Quién era Magnus R Troy, el artista esmeraldeño asesinado en Quito?

Leer más

Un romance que creció fuera del foco mediático

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su relación a mediados de 2023, aunque no fue sino hasta diciembre de ese año que la artista confirmó públicamente su vínculo con el productor, destacando su “apoyo incondicional” y su respeto mutuo como claves en la relación.

RELACIONADAS

Desde entonces, la pareja ha mantenido una vida sentimental relativamente alejada del ojo mediático, aunque no exenta de muestras públicas de cariño. En marzo de 2025, sorprendieron al lanzar juntos el álbum I Said I Love You First, un proyecto colaborativo que mezcla pop, R&B y baladas, con letras centradas en el amor y la vulnerabilidad.

La boda con Benny Blanco marca no solo un hito en su vida personal, sino también un símbolo de crecimiento, resiliencia y nuevos comienzos para una de las artistas más influyentes de su generación.

Selena Gomez se casó este sábado.
Selena Gomez se casó este sábado.Cortesía

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC vs Aucas: Mira el golazo de Octavio Rivero en el Monumental (Video)

  2. Selena Gomez se casa con Benny Blanco: fotos y detalles de la boda

  3. ¿Qué pasó en el mundo este 27 de septiembre de 2025?

  4. Barcelona SC vs Aucas EN VIVO: Mira el minuto a minuto aquí del partido de LigaPro

  5. Tragedia en India: estampida durante mitin político deja al menos 36 muertos

LO MÁS VISTO

  1. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

  2. Correa sobre Noboa: "Me encantaría enterrarlo en las urnas como a su padre en 2006"

  3. Justicia dicta sobreseimiento a favor de un exgerente del IESS por presunta concusión

  4. Toque de queda en Ecuador: restricciones y horarios para este 25 de septiembre

  5. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

Te recomendamos