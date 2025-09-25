'Los extraños: Capítulo 2': todo lo que debes saber de la secuela de terror

La historia inicia con Maya en recuperación hospitalaria luego del ataque en el que murió su pareja Ryan. Ya en cines

La franquicia Los extraños regresa con una nueva entrega que amplía la historia presentada en 2024. Los extraños: Capítulo 2, dirigida por Renny Harlin, continúa la trama de Maya, interpretada por Madelaine Petsch, tras los sucesos ocurridos en la primera película.

La historia inicia con Maya en recuperación hospitalaria luego del ataque en el que murió su pareja Ryan. Sin embargo, el peligro no ha terminado. Los asesinos enmascarados vuelven a aparecer y la protagonista deberá enfrentar una persecución que se desarrolla en Venus, Oregon.

La experiencia de Madelaine Petsch

Álvaro Díaz sorprende con Seleda: merengue, electrónica y mucha narrativa visual Leer más

En entrevista con Entertainment Weekly, Petsch explicó que la narrativa expande el universo de la saga: “Los hechos cubrirán casi todo el pueblo y se centran en unos 15 habitantes, para que entendamos cómo es que Venus llegó a esto”. Entre los nuevos personajes se encuentran Gregory, interpretado por Gabriel Basso, quien comparte habitación de hospital con Maya, y Danica, la enfermera a cargo de ambos, encarnada por Brooke Lena Johnson.

La actriz también señaló que esta segunda parte muestra el impacto psicológico de la experiencia: “Lo que vive se cobrará su precio en lo mental, emocional y físico. Ayudamos al público a verlo al mostrar mucho desde su punto de vista, y su cuestionamiento de la realidad porque está tan agotada que empieza a separarse de la realidad”.

Sobre el concepto central de la franquicia, Petsch subrayó: “El valor está en que los asesinos son personas reales que te quieren matar”. Asimismo, adelantó que Capítulo 3, ya finalizado, podría introducir un cambio en el rol de su personaje: “Cuando la gente vea a los tres, encontrarán la satisfacción que buscan”.

Madelaine Petsch es Maya en The Strangers - Chapter 2. Lionsgate

La película, producida por Lionsgate, se estrena en cines de Ecuador el 25 de septiembre de 2025 y forma parte de una trilogía que busca explorar de manera progresiva los orígenes y alcances de los asesinos enmascarados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!