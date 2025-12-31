Cartas de lectores | Terrible agonía

Esto está causando una gangrena que ya ha tomado una buena parte del cuerpo social

Mientras agoniza este año 2025, también languidece la esperanza de los ecuatorianos de recuperar el país de las mugrientas manos de la delincuencia.

Una horda de endemoniados arremetió sobre nuestro suelo patrio.

Entraron disfrazados de jueces, asambleístas, policías, militares, abogados, fiscales, repartidores, vecinos y más, con lo que aprovechan cualquier descuido para hacer de las suyas.

¡Pobre gente! Ya no sabe qué robar.

Buscan inocentes desamparados, mujeres indefensas, locales sin guardia, vehículos desprotegidos, en los que trabajan los sinvergüenzas de día y de noche.

Comen y beben del producto de sus fechorías. Huyen despavoridos en motos guiadas por astutos choferes hasta esconderse en sus cloacas contaminadas. Entran con cascos y pistola a los locales para arrebatar las pertenencias de sus víctimas.

Esto ya es una epidemia, peor que la del AH3N2; es muy contagiosa y busca reclutar personas sin trabajo, jóvenes sin esperanza, niños descuidados por sus padres y orates enamorados del dinero fácil.

Esto está causando una gangrena que ya ha tomado una buena parte del cuerpo social.

Será necesario amputar sin anestesia para que no siga avanzando y poder así salvar la vida del resto.

Gustavo Vela Ycaza