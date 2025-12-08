Nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan cinco muertos

Pese a un acuerdo de paz, el conflicto por la frontera colonial resurge con violencia y causa un nuevo éxodo de civiles

Soldados tailandeses transportan a un herido durante los combates con Camboya.

Tailandia lanzó el lunes, 8 de diciembre de 2025, ataques aéreos en la frontera con Camboya en nuevos enfrentamientos entre estos dos vecinos que dejaron un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos muertos, según fuentes de ambos países.

Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados en julio que mataron a 43 personas y dejaron unos 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de una tregua.

Este alto al fuego se ratificó en un acuerdo a finales de octubre impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero suspendido por Tailandia semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.

Desde entonces, ambas partes han reportado escaramuzas esporádicas en la frontera que arreciaron el domingo y el lunes.

El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, reportó cuatro civiles muertos y diez heridos por ataques tailandeses en las provincias de Oddar Meanchey y Preah Vihear.

Las nuevas hostilidades provocaron la huida de miles de civiles en ambos lados de la frontera.

#ÚLTIMAHORA | Tailandia lanza ataques aéreos en la frontera con Camboya tras la muerte de un soldado. pic.twitter.com/rUXtgSfgpy — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 8, 2025

"La aldea nos pidió evacuar y, dado lo que ocurrió en julio, acaté inmediatamente", declaró la tailandesa Tannarat Woratham, de 59 años, que abandonó el domingo su casa a pocos kilómetros de la frontera con Camboya.

"Muchos pensábamos que el conflicto se había terminado. No debería haber ocurrido de nuevo", lamentó.

La disputa se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Ambos países reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

Acusaciones cruzadas

Después de pequeños enfrentamientos en la frontera el domingo, el portavoz del ejército tailandés anunció el lunes el lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares del país vecino.

"Los ataques son de gran precisión y apuntan únicamente a objetivos militares a lo largo de la línea fronteriza, sin impactar a civiles", aseguró en un comunicado Winthai Suvaree.

Según él, este despliegue respondió a ataques con armas de fuego de las fuerzas camboyanas que dejaron "un soldado muerto y cuatro heridos".

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, denunció ataques de Bangkok el lunes por la mañana en Preah Vihear y Oddar Meanchey y aseguró que las fuerzas de Phnom Penh no respondieron.

En una comparecencia posterior ante la prensa, la portavoz denunció que un avión de combate F-16 del ejército tailandés atacó a las unidades camboyanas en Preah Vihear.

De su lado, el ejército tailandés acusó a las tropas vecinas de disparar cohetes BM-21 contra áreas civiles en la provincia de Buri Ram, aunque no se reportaron víctimas.

"Ciclos de confrontación"

En julio, el cese de las hostilidades se alcanzó con la mediación de Estados Unidos, China y Malasia, este último país en calidad de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, urgió a ambas partes este lunes a frenar los combates y recurrir a la diplomacia.

"Nuestra región no puede permitirse que las disputas de larga data se conviertan en ciclos de confrontación", afirmó Anwar en un comunicado.

Pero al ser preguntado por una posible intervención de Trump y por este llamamiento de Anwar, el dirigente tailandés Anutin Charnvirakul replicó que nadie debe decirle a su país que "actúe con moderación o que se detenga".

"Ya hemos superado ese punto hace mucho tiempo", insistió el primer ministro. "Si quieren que las cosas se detengan, díganle al agresor que se detenga", añadió.

