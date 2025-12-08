Los estrenos más esperados del 2026: calendario de cine y streaming

2026 llega con grandes estrenos, sagas, comedias y acción: un año clave para el cine en todos los géneros

Referencial. El 2026 llega cargado de nuevos estrenos y con secuelas que prometen marcar la temporada cinematográfica.

El 2026 se perfila como un año imperdible para los amantes del entretenimiento, con una cartelera que combina estrenos de cine y lanzamientos en streaming. Desde comedias que garantizan risas hasta thrillers y películas de terror que sacudirán las salas, junto a series y producciones originales que llegarán a las principales plataformas digitales.

Las sagas también tendrán su protagonismo: regresos esperados, secuelas potentes y sorpresas que reactivarán pasiones. Marvel reorganiza su universo tras un 2025 de transición, DC redefine su estrategia, Star Wars vuelve a escena y los estudios de animación se preparan para competir con fuerza. El calendario cinematográfico de 2026 será clave para tomarle el pulso a la industria.

Las series más comentadas del 2025: cuáles dominaron Netflix, Max y Prime Video Leer más

Estrenos de cine 2026: secuelas y sorpresas en la taquilla mundial

El 2026 se presenta como un año decisivo para el cine, con secuelas que llenarán las salas y que podrían convertirse en las películas más taquilleras a nivel mundial, marcando además la tendencia de futuros estrenos.

Hamnet película 2026: Shakespeare en la gran pantalla

La directora Chloé Zhao lleva a la gran pantalla Hamnet, adaptación de la reconocida novela de Maggie O’Farrell, que reimagina la vida del hijo de William Shakespeare y las emociones que dieron origen a Hamlet. Con su estilo poético y contemplativo, Zhao construye una historia marcada por la pérdida, el arte y la memoria.

Ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, la película sigue a Agnes, esposa del joven Shakespeare, mientras enfrenta la enfermedad de su hijo Hamnet y el duelo que transformará para siempre la vida de la familia, inspirando una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.

Fecha de estreno: 23 de enero de 2026

Título original: Hamnet

Dirección: Chloé Zhao

Guion: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao (basado en la novela de Maggie O’Farrell)

Reparto: Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe, Joe Alwyn, Emily Watson, David Wilmot

Duración: 125 minutos

País: Reino Unido

Super Mario Galaxy: La película

Tras el éxito mundial de Super Mario Bros: La película, los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan con una nueva aventura espacial inspirada en el icónico videojuego Super Mario Galaxy. En esta ocasión, Illumination y Nintendo expanden el universo del fontanero más famoso con una producción que promete mayor ambición visual y narrativa.

La historia lleva a Mario y Luigi más allá del Reino Champiñón, enfrentándose a un enemigo cósmico que amenaza con destruir todas las galaxias. Con el apoyo de la princesa Rosalina y los simpáticos Lumas, los hermanos deberán salvar el universo y descubrir su verdadero propósito como héroes.

Fecha de estreno: 1 de abril de 2026

Título original: The Super Mario Galaxy Movie

Dirección: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Guion: Matthew Fogel

Reparto (voces): Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Brie Larson

Duración: por confirmar

País: Estados Unidos

El diablo viste de Prada 2

Veinte años después del fenómeno que marcó a toda una generación, regresa El diablo viste de Prada 2, dirigida nuevamente por David Frankel. La secuela reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt en una historia que actualiza el universo de la moda en plena era digital y de redes sociales, explorando el poder, la reinvención y la fugacidad de la relevancia

En esta nueva entrega, Miranda Priestly enfrenta el declive de las revistas impresas, mientras su antigua asistente Andy se ha convertido en una reconocida periodista digital. El reencuentro entre ambas destapa viejas tensiones y abre paso a nuevas alianzas en un mundo donde la influencia puede desaparecer en segundos.

Fecha de estreno: 30 de abril de 2026

Título original: The Devil Wears Prada 2

Dirección: David Frankel

Guion: Aline Brosh McKenna

Reparto: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux

Duración: por confirmar

País: Estados Unidos

La odisea (Christopher Nolan)

El cineasta Christopher Nolan se sumerge en la mitología clásica con La odisea, una reinterpretación del poema homérico que explora la condición humana, la memoria y el regreso. Con su característico rigor narrativo y visual, Nolan convierte el viaje de Ulises en una reflexión sobre el tiempo, el destino y la identidad.

La historia sigue a Ulises, rey de Ítaca, en su lucha por volver a casa tras la guerra de Troya. En el camino deberá enfrentarse a monstruos, dioses y a los fantasmas de su propio pasado, en una travesía que redefine el mito para la gran pantalla.

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026

Título original: The Odyssey

Dirección y guion: Christopher Nolan

Reparto: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron

Duración: por confirmar

País: Reino Unido

Supergirl: Woman of Tomorrow

Tendencias 2026: música, moda, tecnología y consumo que marcarán el nuevo año Leer más

Inspirada en la novela gráfica de Tom King y Bilquis Evely, Supergirl: Woman of Tomorrow presenta una visión más madura y compleja de Kara Zor-El dentro del nuevo universo DC liderado por James Gunn. Bajo la dirección de Craig Gillespie, la película apuesta por un tono emocional y un estilo visual sofisticado.

La trama sigue a Supergirl tras años de viajes por el cosmos. En su camino se une a una joven marcada por la pérdida de su familia, emprendiendo juntas una misión de venganza que se transforma en un viaje de autodescubrimiento. La historia explora lo que significa ser una heroína en un universo que apenas empieza a reconocerla.

Fecha de estreno: 26 de junio de 2026

Título original: Supergirl: Woman of Tomorrow

Dirección: Craig Gillespie

Guion: Ana Nogueira, Oren Uziel

Reparto: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham

Duración: por confirmar

País: Estados Unidos

Primera aparición de Supergirl en los cómics: Action Comics #252 (1959), un hito en el universo DC. instagram: supergirl

Estrenos 2026: cine y streaming en Netflix, Disney+ y HBO

En 2026, el streaming arranca con una cartelera diversa, marcada por adaptaciones literarias, regresos de sagas y producciones originales.

Netflix

Run Away (1 de enero): quinta adaptación británica de una novela de Harlan Coben, con James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver y Alfred Enoch.

His & Hers (8 de enero): miniserie de misterio con Tessa Thompson y Jon Bernthal, ambientada en Atlanta.

Alpha Males (Temporada 4) – 9 de enero: regresa la exitosa comedia española.

Gente que conocemos en vacaciones (9 de enero): comedia romántica con Emily Bader, Tom Blyth y Sarah Catherine Hook.

Siete Diales de Agatha Christie (15 de enero): miniserie de tres partes con Mia McKenna-Bruce, Martin Freeman y Helena Bonham Carter.

The Rip (16 de enero): thriller de acción con Ben Affleck y Matt Damon, dirigido por Joe Carnahan.

¡Princesa Cósmica Kaguya! (22 de enero): anime de ciencia ficción de Shingo Yamashita.

Bridgerton (Temporada 4 – Parte 1) – 29 de enero.

Single’s Inferno (Temporada 5): reality coreano de citas, fecha por confirmar.

Apple TV+

Hijack (Temporada 2) – 14 de enero

Las gotas de Dios (Temporada 2) – 21 de enero

Terapia sin filtro (Temporada 3) – 28 de enero

Yo Gabba GabbaLand! (Temporada 2) – 30 de enero

El 2026 se perfila como un año decisivo para el entretenimiento, con una cartelera que combina grandes producciones cinematográficas y estrenos en plataformas de streaming. Entre secuelas esperadas, adaptaciones literarias y nuevas propuestas originales, el público encontrará opciones para todos los gustos.

Con sagas que regresan, universos que se expanden y directores que apuestan por narrativas innovadoras, este año marcará el pulso de la industria y promete ser inolvidable tanto en la gran pantalla como en el streaming.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!