Las series más comentadas del 2025: cuáles dominaron Netflix, Max y Prime Video

Las plataformas de streaming dominaron 2025 con series que marcaron tendencia en Netflix, Prime Video y Max

Las plataformas de streaming marcaron el 2025 con estrenos que dominaron audiencias y conversaciones globales.

El 2025 fue un año decisivo para el streaming. Las plataformas reforzaron su competencia con estrenos potentes y regresos esperados, dando como resultado una lista diversa de series que no solo dominaron en audiencia, sino también en conversación social. Entre Netflix, Max y Prime Video se configuró un panorama vibrante, donde el suspenso, la acción y los dramas juveniles marcaron la pauta del entretenimiento global.

Netflix: el gigante que volvió a liderar el año

Netflix mantuvo su posición dominante con estrenos y continuaciones que arrasaron en visualizaciones. La sorpresa del año fue Adolescence, que se consolidó como la serie más vista del 2025 gracias a una mezcla de thriller, drama psicológico y un elenco joven que conectó con la audiencia mundial. Su impacto se reflejó no solo en cifras, sino también en redes sociales, donde se convirtió en tendencia semanal.

Por su parte, Squid Game confirmó su poder global con una nueva temporada que volvió a encabezar los rankings. Su capacidad para reinventarse, sumada a un formato visualmente impactante, la ratificó como una de las producciones más influyentes del streaming contemporáneo. Junto a estas, títulos como The Night Agent y Ginny & Georgia reforzaron la presencia de Netflix en géneros que van desde el suspenso político hasta el drama juvenil.

La nueva temporada de Squid Game reafirmó su impacto global al liderar nuevamente las listas de series más vistas. Instagram: squidgamenetflix

Prime Video: auge del thriller y la acción

Prime Video vivió en 2025 uno de sus años más sólidos. El éxito masivo de Reacher la posicionó entre las producciones más vistas del mundo, gracias a su ritmo frenético y a un protagonista que encarna el tipo de héroe que la audiencia sigue demandando.

Esta serie confirmó que el género de acción sigue teniendo un espacio privilegiado dentro del streaming, especialmente cuando se combina con narrativas sencillas y personajes contundentes.

Max: historias adultas que ganaron terreno

Max (antes HBO Max) mantuvo su línea de producciones maduras y de alto nivel, logrando un lugar destacado con series que abordaron intrigas políticas, drama social y ciencia ficción.

En ese contexto, The Pitt —la gran apuesta del año— se consolidó como una de las series más comentadas de Max. Ambientada en un hospital ficticio de Pittsburgh, su narración en “tiempo real” —cada episodio representa una hora de un turno de 15 horas en urgencias— conectó con la audiencia por su intensidad, su realismo y su enfoque diferente dentro del género médico.

La serie no solo reforzó la identidad de la plataforma, sino que también la posicionó entre las producciones más destacadas del 2025.

Un año que marcó tendencia

El 2025 confirmó que el mercado del streaming vive su momento más competitivo. Las series más vistas del año muestran una audiencia global y ecuatoriana que busca variedad: desde thrillers intensos hasta dramas juveniles o producciones de acción pura. Netflix sigue liderando, pero Prime Video y Max demuestran que la diversidad de propuestas es hoy la clave para conquistar al público.

Las series que dominaron el 2025 dejaron claro que la batalla por la atención apenas comienza.

