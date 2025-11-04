Stranger Things 5 se despide: Los mejores estrenos de streaming en noviembre del 2025

Descubre los estrenos imperdibles de noviembre 2025 en Netflix, Prime Video y Disney+

El mes de noviembre llega con producciones esperadas en distintas plataformas de streaming. Entre los estrenos más destacados están la última temporada de Stranger Things, la reinterpretación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, la docuserie The Beatles Anthology y una nueva versión de Robin Hood.

Robin Hood (Amazon Prime Video)

Estreno: 2 de noviembre

La serie sigue la historia de Robin Hood (Jack Patten), quien se convierte en un símbolo de justicia pese a ser considerado un ladrón.

A lo largo de la trama enfrenta conflictos personales mientras desafía el poder establecido.

El elenco incluye a Connie Nielsen como la Reina Eleanor, Lauren McQueen como Marian y Lydia Peckham como Priscilla.

Stranger Things 5 (Netflix)

Estreno: 26 de noviembre

La quinta y última temporada de la serie se sitúa en 1987, con Hawkins enfrentando las consecuencias de las grietas abiertas en la ciudad.

El grupo de amigos liderado por Eleven (Millie Bobby Brown) busca a Vecna mientras el gobierno impone una cuarentena militar.

Los episodios finales se lanzarán en tres partes: 26 de noviembre, 25 de diciembre y 31 de diciembre de 2025.

Frankenstein (Netflix)

Estreno: 7 de noviembre

Guillermo del Toro dirige una nueva versión del clásico de Mary Shelley.

El filme cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac como Victor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura.

La historia muestra cómo un experimento se convierte en una tragedia que transforma al creador y a su creación.

The Beatles Anthology (Disney+)

Estreno: 26 de noviembre

Creada por Apple Corps y restaurada por el equipo de Peter Jackson, esta serie documental amplía a nueve episodios el recorrido por la trayectoria del cuarteto de Liverpool.

La narración está a cargo de los propios Beatles y ofrece material inédito sobre su historia y proceso creativo.

El juego del calamar: El desafío (Netflix)

Estreno: 4 de noviembre

Inspirada en la exitosa serie surcoreana, esta versión presenta a 456 participantes reales compitiendo en juegos basados en la ficción original por un premio millonario.

La producción combina drama, estrategia y tensión en una propuesta de alto impacto visual.

