Frankie Muniz y Hilary Duff eran inseparables: ¿Por qué acabó la amistad?

El actor Frankie Muniz habló sobre el distanciamiento con Hilary Duff desde el rodaje de Agent Cody Banks

Durante una entrevista en The Joe Vulpis Podcast, el actor Frankie Muniz habló sobre el motivo por el cual no ha vuelto a tener contacto con Hilary Duff desde el rodaje de Agent Cody Banks en 2003.

RELACIONADAS Hilary Duff será una madre obsesionada por los reinados de belleza en Pretty Ugly

Muniz recordó que Duff fue una de sus primeras amistades al llegar a Los Ángeles para grabar Malcolm in the Middle. “Hilary Duff fue probablemente una de mis primeras amigas cuando me mudé a Los Ángeles para filmar Malcolm. Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Tuvimos una gran relación durante mucho tiempo”, explicó.

El actor contó que su amistad se fortaleció mientras visitaba el set de Lizzie McGuire, donde pasó tiempo con la actriz y conoció a su madre, Susan Duff. “Su mamá era la epítome de una mamá representante. Era intensa. Hilary era muy buena onda, teníamos una relación increíble, pero su mamá era muy intensa”, señaló.

RELACIONADAS Hilary Duff y el camino a la aceptación en los 30

Susan Duff, la causante de todo

Muniz relató que, durante una conversación en el camerino, Susan le preguntó sobre sus planes para el verano. “Le conté que iba a filmar una película en la que interpretaba a un joven James Bond, llamada Agent Cody Banks”, dijo. Según su versión, la madre de Hilary preguntó si había un papel femenino disponible, y al día siguiente, Duff ya había sido elegida para el rol principal. “Su mamá me dijo: ‘Adivina qué, vamos a pasar el verano juntos’. Yo pensé: ‘¿La película de la que no sabías nada ayer?’”, recordó.

El actor afirmó que su equipo le comentó que “se hicieron llamadas” y que el estudio asumió que todo estaba bien. “No estaba encantado, y no porque no quisiera que fuera Hilary. Me molestó que el estudio no me consultara nada”, explicó.

Hilary Duff y su contrato discográfico: Todo lo que se sabe de su nueva música Leer más

Muniz aseguró que desde el último día de rodaje no ha vuelto a hablar con Duff. “No he dicho ni una palabra desde entonces. Esa es la verdad. Nadie conoce mi historia con Hilary Duff”, afirmó. Añadió que lamenta haber perdido la amistad que compartieron. “Me arrepiento de no haber seguido siendo su amigo porque tuvimos una gran amistad durante mucho tiempo, y su mamá… eso me molestó”.

Finalmente, expresó su disposición a retomar el contacto: “Me encantaría hablar de eso porque estoy seguro de que ella no sabe que todo eso pasó”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!