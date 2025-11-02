Érika Vélez: A su caída y salida de Master Chef le dieron otro giro

La actriz y expresentadora del reality es la imagen de una entidad bancaria

Cuando Érika Vélez se cayó en la final de MasterChef Celebrity, muchos televidentes y sobre todo, Teleamazonas no le perdonaron el error. Circularon muchas versiones, y la que más se escuchó fue que había tomado unas copas.

En la cadena le dijeron adiós, y se comentó que las marcas pegaron el grito al cielo, entre ellas una entidad bancaria, y buscaron a alguien para ocupar su lugar: Virginia Limongi.

Esa crisis la aprovechó otra institución bancaria, que convirtió a la actriz en su imagen. En la campaña ella dice: “Si nos pusieran un reflector a todos, imagínate los errores que se verían. Caerse no es un fracaso, es parte de ser humano. Levantarse no es una pose, es elegir seguir… Cambié de todo, incluso de banco. Ahora estoy donde debo estar, en el banco de la gente real”.

La estrategia

Lo destacable es cómo transformaron una crisis en una oportunidad. La muestran como una persona cualquiera, con defectos y virtudes. Generalmente, ante este tipo de situaciones, la reacción habitual es callar y evitar el tema.

En el ‘lindo canal’ faltó un manejo profesional de relaciones públicas y perdió la oportunidad de mostrar madurez y empatía, mientras otros le dieron ‘al problema’ un nuevo giro con estrategia.

Volvió al teatro

En una entrevista que la actriz concedió a EXPRESIONES en mayo, indicó que no estaría como jurado en la nueva temporada de Yo me llamo. Así fue. El estreno del programa se dio el 1 de septiembre y ya no apareció.

En agosto, la presentadora estuvo en China junto a Víctor Aráuz y Virginia Limongi. Los tres fueron invitados por una marca.

La vida continúa y la presentadora, junto a Alejandra Paredes, Belén Franco y Santiago Perdomo, presentaron la obra Tres, una comedia de Juan Carlos Rubio, en septiembre en el Estudio Paulsen.

