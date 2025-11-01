Cecilia Cascante: "Mi sueño es hacer cine"

La actriz defiende a sus personajes. Para 2026 tiene pendiente una operación y la celebración de los 50 años de Martín Calle

La actriz Cecilia Cascante es parte de Los García y La Mofle, la del barrio.

La actriz y comunicadora Cecilia Cascante, quien el próximo 21 de diciembre celebrará sus 44 años, ha logrado algo poco común: estar al aire en dos producciones diferentes y en el mismo horario estelar.

Actualmente da vida a Adelita en Los García y a Solange, La Roba Pollo, en La Mofle, la del barrio. En enero de 2025 culminó las grabaciones de la primera, y este mes pondrá punto final a su trabajo en la segunda.

(Te invitamos a leer: Reina de Guayaquil 2025: estas son las 16 candidatas)

Sobre su papel de Solange, revela que ha sido todo un desafío físico y actoral: “El personaje tiene dificultades para hablar y caminar. Usa prótesis en la boca y zapatillas. Además, debo caminar con las piernas dobladas, una posición nada cómoda. Por suerte, las escenas son rápidas y no tengo que mantener esa postura todo el día. Aunque hubo una secuencia en la que tuve que estar así más tiempo y me dolieron las piernas”.

Criticada por La Roba Pollo

Fabo Doja: "Siento una gran conexión con Jack Sparrow" Leer más

Este personaje ha generado críticas porque muchos consideran que se burla de las personas con discapacidad.

Soy actriz, interpreto un papel. Como se trata de una comedia, siempre la direccionan a la burla, y no es así. Hay personas que dicen que ese papel no representa a la mujer ecuatoriana. No estoy representando a nadie. Es válido que les guste o no la actuación, eso es otra cosa.

Una verdadera actriz tiene claro que no siempre lucirá perfecta en pantalla. Un ejemplo: Ana María Orozco en Yo soy Betty, la fea.

No fue traumático. Habrá actrices a las que les afecte. Pienso en el personaje. Con La Roba Pollo ya no tengo que estar cepillando mi cabello todos los días. En 10 o 15 minutos estoy lista. Mi pelo sufrió mucho con el personaje de Los García. Sacarme ese rojo fue terrible, me decoloraron. Por ello prefería entregarme. Son sacrificios.

Preparándose para la producción de EXPRESIONES Andrés Jurado.

En estos momentos compite consigo misma…

Cuando me contrataron para La Mofle, la del barrio, me dijeron que ahora debía promocionar esa producción. Yo soy actriz, no tengo exclusividad con nadie. No imaginé que iban a estar ambos productos en el mismo horario al aire. Ya me pasó en una ocasión, pero ahora la competencia es más directa.

Además se dedica a su estudio de belleza y a su restaurante. Andrés Jurado.

¿El ego le ha jugado malas pasadas?

(Risas) Sinceramente, no. Para mí es una bendición que exista trabajo, porque tras la pandemia los actores vivimos una mala etapa. Lo bueno es que encajé en esos personajes. No siempre es así. Muchas veces se hace casting y los resultados no son favorables. En El Cholito forever no quedé.

Los hijos no han llegado

¿Considera que esperaron demasiado tiempo para emitir la segunda parte de Los García?

No sé si les jugó en contra, pero cuando emitieron la primera temporada fue el tiempo de los apagones. Por eso creo que era importante calentar la pantalla repitiendo la primera parte antes de exhibir la segunda, para que se enganche la audiencia. El público se enfría; esperaron demasiados meses. Son decisiones de ellos. Habrá sorpresas en el final (risas). Lo importante es que se reactive la producción nacional.

¿Cómo se desconecta de sus personajes, ya sea en la TV o en el teatro?

Siempre el actor aporta con algo suyo al personaje, ya sea en su forma de hablar o en los gestos. No es tan difícil soltar y desconectarse cuando es una comedia; pero sí lo es cuando se trata de un drama, en el que hay que llorar, aflorar sentimientos, ponerse en el lugar de otro.

Siempre ha querido ser madre. Sin embargo, los hijos no han llegado.

Con Martín llevamos seis años de casados. Dice que ya lo cogí cansado, de bajada (risas). No me complico por lo que no fue en mi año. Tal vez en enero me opere de endometriosis. Veremos si después de aquello logro ser madre. Que sea lo que Dios quiera.

Quiere hacer cine. Andrés Jurado.

Se viene el medio siglo de vida de Martín. ¿Se prepara el gran festejo?

Los cumple en enero. Quiere un festejo, a él le gusta. Seguramente organizaremos algo en el restaurante.

Aprovecharon su paso por MasterChef para abrir un negocio culinario al norte de la ciudad.

La idea fue de nuestros socios, ellos nos motivaron. Precisamente por haber estado en el reality de cocina nos dijeron que aprovecháramos. Decidimos intentar esta nueva aventura y emprender en lo gastronómico.

Fotos: Andrés Jurado (Ig: @andresjuradoch).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje: Marcia Lema (Ig: @marciamakeup).

Peinado: Daniela Lema (Ig: @danielalemahair).

Vestuario: Gaby's Boutique (Ig: @boutiquegaby.ec).

Accesorios: Mochi (Ig: @mochiaccesorios).

Locación: Andes Brewing Guayaquil Puerto Santa Ana (Ig: @andesbrewingcompany).

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ